Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec soutient la compétition Six Invitational

QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 500 000 $ à la compétition Six Invitational, qui se déroulera à Laval jusqu'au 19 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Six Invitational est un tournoi international de sport électronique (e-sport) qui tourne autour du jeu Rainbow Six Siege. Cet événement, présenté devant public, réunira les meilleures équipes en provenance d'une quinzaine de pays.

Citations :

« Je suis heureuse que notre gouvernement appuie Six Invitational, qui accueille des joueurs de partout. En étant diffusée sur différentes plateformes Web, cette compétition de sport électronique contribue à la notoriété du Québec comme destination touristique de choix et hôte d'événements d'envergure. J'invite les participants et leurs supporteurs à profiter de leur passage dans la région de Laval pour découvrir ses attraits et encourager les commerces locaux. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous soutiendrons pour la première fois Six Invitational cette année, un rendez-vous qui attire un grand nombre de visiteurs d'ici et de l'étranger, renforçant ainsi le dynamisme économique de la région et son rayonnement. Le Québec est l'un des pôles mondiaux du jeu vidéo, et cette annonce réaffirme et consolide sa position de leader dans ce secteur. Merci au comité organisateur de tenir ce rassemblement unique à Laval, et bienvenue aux participants! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

