Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 479 500 $ au Grand Circuit féérique de Montréal

QUÉBEC, le 19 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 479 500 $ au Grand Circuit féérique de Montréal, qui se déroule jusqu'au 31 décembre prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Grand Circuit féérique de Montréal regroupe trois marchés de Noël, qui animent différents secteurs de la ville : le Village de Noël, situé au marché Atwater, le Grand Marché de Noël, qui se déroule au Quartier des spectacles, et le Marché de Noël de Jean-Talon. Les visiteurs pourront y faire connaissance avec des artisans locaux tout en participant aux activités culturelles, festives et culinaires proposées.

Citations :

« Les marchés de Noël font partie des rendez-vous qui enrichissent l'offre touristique de nos régions et bonifient l'économie locale. Je suis fière que notre gouvernement apporte son appui au Grand Circuit féérique de Montréal, car il contribue à la notoriété du Québec comme destination de choix. Vitrine exceptionnelle pour les producteurs et les artisans d'ici, cet événement est la porte d'entrée idéale pour leur permettre de rencontrer le public et de présenter des produits originaux. J'invite chaudement les visiteurs à les encourager et à prolonger leur séjour dans la métropole afin de profiter des attraits et des activités proposés à toute la famille. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En soutenant le Grand Circuit féérique de Montréal, notre gouvernement permet aux producteurs locaux de mettre en lumière notre riche terroir. Dans une ambiance festive, la population montréalaise et les touristes font la tournée des kiosques et le plein de produits québécois en vue de la période des Fêtes. En encourageant les entreprises bioalimentaires de la métropole et des environs, les consommateurs s'offrent une expérience gustative, en plus de poser un acte d'achat significatif pour les producteurs et les transformateurs québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde une aide de 469 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie la somme de 10 000 $ par l'entremise de commandites.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook

Youtube

Twitter

LinkedIn

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur les médias sociaux :

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

TikTok

Youtube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre, responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488