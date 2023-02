Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie 21 000 $ à la Virée nordique de Charlevoix

QUÉBEC, le 18 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 21 000 $ pour le dixième anniversaire de la Virée nordique de Charlevoix, qui a lieu jusqu'au 19 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Virée nordique de Charlevoix propose aux participants des circuits inédits dans cette magnifique région. Que ce soit en course à pied, en vélo à pneus surdimensionnés, en patin, en raquette ou en ski de fond, les petits et les grands pourront trouver un défi à leur mesure et se dépasser tout en s'amusant.

Citations :

« Je suis heureuse que notre gouvernement participe au succès de la Virée nordique de Charlevoix, qui se déroule dans l'un des plus beaux décors enneigés qui soient. En plus de promouvoir les saines habitudes de vie, cet événement favorise la notoriété du Québec comme destination hivernale et représente l'occasion idéale de passer de bons moments en compagnie de ses proches. J'espère que les visiteurs en profiteront pour se forger des souvenirs mémorables. Je les invite d'ailleurs à sillonner la région pour découvrir ses saveurs et de nouveaux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir financièrement la Virée nordique de Charlevoix, qui, en plus d'encourager le dépassement sportif, attire des milliers de visiteurs dans notre magnifique région. Je souhaite un bon succès et beaucoup de plaisir à tous les adeptes de l'hiver qui participeront aux activités. Je remercie aussi les membres du comité organisateur pour leur travail en vue de cette édition anniversaire. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Virée nordique de Charlevoix a été créée par et pour les passionnés de sports d'hiver. En plus d'offrir l'occasion aux familles de bouger, il permet à de nombreuses personnes de découvrir les paysages hivernaux de la région comme jamais. Je me réjouis donc que notre gouvernement soutienne cet événement unique. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et ajointe parlementaire du ministre de la Justice

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 13 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie la somme de 7 500 $ à l'organisation par l'entremise du Programme de soutien aux activités de la région (PSAR).

