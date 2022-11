Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie 1,7 M$ au Carnaval de Québec

QUÉBEC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1,7 million de dollars au Carnaval de Québec, qui se déroulera du 3 au 12 février prochain.

Le député de Vanier-Les Rivières, M. Mario Asselin, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien.

Pour son 69e anniversaire, le Carnaval de Québec promet de l'inédit. En plus des traditionnelles activités qui font sa renommée, l'événement hivernal offrira aux festivaliers des expériences uniques, notamment de grandes soirées musicales, un camping avec Bonhomme et une glissade urbaine.

« Le Carnaval de Québec propose cette année un parfait mélange de tradition et d'extravagance, au plaisir de la population et des visiteurs. Je suis certain que le retour d'activités fort attendues, dont les fameux défilés, rendra les festivités inoubliables et créera une ambiance électrique aux quatre coins de la ville. Je souhaite aux carnavaleux beaucoup de bonheur en famille dans notre belle capitale nationale, et des moments féériques sous la neige en compagnie de Bonhomme et de ses complices. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

« Véritable carte de visite à l'international, le Carnaval de Québec attire nombre de festivaliers venus vivre notre hiver et profiter de ses attraits. Il bonifie l'offre touristique de notre destination et fait briller le savoir-faire de nos industries événementielle et culturelle. Je suis fière que le gouvernement soutienne ce rendez-vous traditionnel, qui saura nous étonner avec son programme des plus festifs. Virée des sculptures, course en canot, défilés, activités originales, tout sera mis en place pour que les visiteurs passent du bon temps en famille et entre amis, et qu'ils s'amusent en cette période hivernale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis sa création en 1955, le Carnaval de Québec fait partie de l'âme de la ville. Je suis ravi de constater qu'il continue de prendre de l'ampleur et de charmer les participants. Je suis convaincu du succès de la 69e édition de cet événement phare, qui contribue directement à la vigueur de notre culture et de l'économie régionale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 1 million de dollars dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie la somme de 700 000 $ à l'organisation par l'entremise du Programme d'appui aux actions régionales. Celui-ci vise à soutenir la réalisation de projets qui permettent de favoriser la vitalité des communautés de même que l'attractivité et le rayonnement de la Capitale-Nationale.

