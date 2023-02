Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde 25 500 $ au Tournoi de hockey international bantam de Granby

QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 25 500 $ au Tournoi de hockey international bantam de Granby, qui se déroulera jusqu'au 19 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Encore une fois, la présentation du tournoi suscitera bien de l'effervescence à Granby. Des centaines de visiteurs seront présents pour soutenir leurs athlètes favoris et prendre part aux activités de la région tout en passant du bon temps avec leurs proches et en partageant leur passion pour notre sport national.

Citations :

« Notre gouvernement soutient avec fierté le Tournoi de hockey international bantam de Granby, qui accueille des joueurs de partout et participe à la renommée du Québec comme destination touristique de choix. Il est important d'encourager ces jeunes! Ils sauront d'ailleurs vous surprendre par la finesse de leur jeu. Je souhaite qu'ils repartent avec la tête remplie de bons souvenirs et de belles images des Cantons-de-l'Est. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans la région afin de profiter de ses magnifiques paysages, de ses attraits et de l'accueil chaleureux de ses habitants. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je salue l'organisation du Tournoi de hockey international bantam de Granby, qui réunira cette année plus de 100 équipes. Avec au programme 200 parties en douze jours seulement, cet événement représente une belle occasion pour la population de reconnaître le travail de jeunes athlètes en provenance d'un peu partout en Amérique du Nord et en Europe. J'aimerais aussi remercier chaleureusement les bénévoles et les familles d'accueil qui contribuent au succès du tournoi. Profitons de ce rassemblement pour saluer la relève de niveau bantam, et entre deux parties, pourquoi ne pas aller s'activer au grand air tout en admirant les paysages hivernaux québécois? Bon tournoi! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Depuis sa création, le Tournoi de hockey international bantam de Granby fait partie des traditions hivernales de la ville. C'est avec joie que je constate que, d'une année à l'autre, il réussit à attirer des visiteurs d'ici et de l'étranger, contribuant ainsi au dynamisme économique de la région et à son rayonnement. Je suis convaincu que cette 53e édition sera couronnée de succès. Merci aux responsables de l'organisation, qui continuent de garder l'événement bien vivant, au grand plaisir de ses participants! »

François Bonnardel, député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Lien connexe :

