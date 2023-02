Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde 200 000 $ à la Classique des étoiles

QUÉBEC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 200 000 $ à la Classique des étoiles, qui a lieu à Laval.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La Classique des étoiles de la Ligue américaine de hockey est présentée au Québec pour la toute première fois cette année. Lors de cet événement, différentes activités entourant la partie de hockey figurent au programme, au plus grand plaisir des amateurs. Ainsi, ces derniers peuvent assister au concours d'habiletés et au tournoi des étoiles. Le gala d'intronisation au Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey a également lieu. Cette fin de semaine représente l'occasion idéale de voir les meilleurs espoirs du hockey professionnel à l'œuvre.

« La Classique des étoiles contribue à la renommée du Québec comme destination sportive de choix. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne ce rassemblement sportif, qui permet aux adeptes de hockey d'admirer le talent et les prouesses des meilleurs joueurs de la Ligue américaine. Ce genre d'événement vitalise l'économie de Laval et met en lumière le savoir-faire de nos acteurs des industries événementielle et touristique. J'invite les visiteurs à profiter de leur escapade pour découvrir les attraits de la région. Quelle belle façon de vivre l'hiver au Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les rendez-vous comme la Classique des étoiles enrichissent l'offre touristique locale. Cette première favorisera assurément le rayonnement de Laval en accueillant des visiteurs venus de partout. Je suis fier que notre gouvernement y apporte son soutien. Voilà le moment parfait pour passer du bon temps en famille ou entre amis en partageant une passion commune : le hockey. Je souhaite que les participants explorent la région pour découvrir l'accueil chaleureux de ses habitants et ses activités touristiques. Bienvenue à Laval, et longue vie au Rocket! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

