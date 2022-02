Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Marathon canadien de ski

QUÉBEC, le 5 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 69 000 $ au Marathon canadien de ski, qui aura lieu en virtuel jusqu'au 20 mars.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Le Marathon canadien de ski est bien ancré en Outaouais. En plus de promouvoir l'activité physique, il contribue à la renommée du Québec à titre de destination sportive. Cette année encore, les skieurs auront l'occasion d'y participer en s'inscrivant au défi virtuel. Il s'agit d'une belle façon pour eux de profiter des sentiers de leur région et des magnifiques paysages! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureux que le gouvernement du Québec contribue au succès du Marathon canadien de ski, qui encourage d'année en année les sportifs de tous les niveaux à relever un défi personnel. Je lève mon chapeau aux responsables! Ils ont su allier nature et technologie afin de permettre aux fondeurs de prendre part à cet événement hivernal à leur rythme et en s'amusant. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques favorise des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Ministère du Tourisme du Québec | Facebook

Ministère du Tourisme du Québec | Twitter

Ministère du Tourisme du Québec | YouTube

Ministère du Tourisme du Québec | LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Amélie Dionne, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 860-8486; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488