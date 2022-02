Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Montréal en lumière

QUÉBEC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1 477 000 $ au festival Montréal en lumière, qui se déroulera jusqu'au 5 mars prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 867 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde un montant de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre Nathalie Roy, octroie 60 000 $ par le biais du volet 2, aide aux projets de relance culturelle - volet temporaire, du Programme d'aide aux initiatives innovantes. Enfin, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation attribue 50 000 $ en vertu du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Citations :

« Le festival Montréal en lumière permet aux visiteurs de découvrir la richesse du savoir-faire des industries du tourisme et de la restauration du Québec. Voilà une excellente occasion d'aller à la rencontre de nos artistes et d'encourager nos restaurateurs, qui font briller notre métropole et réchauffent les cœurs avec leur talent et leur créativité. Votre gouvernement est fier d'appuyer cette grande fête hivernale! Elle promet d'être à la hauteur de sa renommée et de faire appel à la légendaire joie de vivre de la population québécoise. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Événement phare du Quartier des spectacles et de la métropole, Montréal en lumière anime la ville et contribue à sa reconnaissance à titre de destination gastronomique et culturelle par excellence. Je suis heureuse de réitérer notre engagement envers la vitalité du centre-ville en appuyant cet événement rassembleur qui dynamise notre hiver. Montréal en lumière, c'est un rendez-vous d'envergure internationale qui fait vibrer le cœur de la métropole et met en valeur notre savoir-faire. Bon festival! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre gouvernement est fier de soutenir ce grand événement, qui met en valeur la culture d'ici. Montréal en lumière est une vitrine exceptionnelle pour nos créateurs et nos artistes issus tant des arts de la scène que des arts de la table. Je félicite son équipe organisatrice qui nous propose, d'année en année, un riche programme qui permet de rallier épicuriens, mélomanes et amoureux de l'hiver. Merci de contribuer au rayonnement de notre magnifique culture québécoise. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Chaque année, le festival Montréal en lumière nous revient comme une joyeuse et exquise parenthèse au cœur de l'hiver. J'invite chaleureusement la population de la métropole et les touristes à participer à cette expérience exaltante, qui contribue à forger la réputation de Montréal à titre de pôle gastronomique et artistique pendant la saison froide. En misant sur la qualité et la variété des produits d'ici avec tout leur talent et leur passion, les plus grands chefs cuisiniers profitent des festivités pour régaler un public en quête de découvertes culinaires. Je tiens à féliciter les responsables de ce rendez-vous au confluent de la culture, de la gastronomie et de l'hospitalité, des éléments qui rendent Montréal si attrayante! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Liens connexes :

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications

Société de développement des entreprises culturelles

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, LinkedIn

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

Société de développement des entreprises culturelles sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Amélie Dionne, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 860-8486; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Maxime Roy, Directeur des communications Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 581 989-6037; Alexandra Houde, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, Tél. : 418 380-2525; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388