Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - Le gouvernement du Québec appuie Montréal en Fêtes

MONTRÉAL, le 23 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 304 000 $ à Montréal en Fêtes pour soutenir la préparation et la diffusion d'une série de spectacles sur le Web afin de souligner la fin de l'année 2020.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce.

Pour soutenir la réalisation de l'édition 2020 de Montréal en Fêtes, qui sera présentée en ligne, la contribution gouvernementale est répartie de la façon suivante : un appui financier de 120 000 $ est accordé par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, grâce au Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, une somme de 93 000 $ est versée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme et un montant de 91 000 $ est attribué par l'entremise du volet d'aide aux projets de relance culturelle du programme Aide aux initiatives innovantes de la SODEC.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir un événement qui apporte la joie dans nos foyers par des spectacles en ligne, tout en faisant rayonner le talent et le savoir-faire de nombreux artistes. Je tiens à souligner la créativité et la résilience dont ont fait preuve les organisateurs à qui l'on doit ce programme tout spécial de Montréal en Fêtes. Ce sera certainement pour plusieurs, et je le souhaite, une occasion de profiter de cette période de repos afin de s'offrir un moment de divertissement pour rêver ensemble d'une année 2021 plus douce et heureuse. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Que de bonheur de savoir que, malgré le contexte, la population aura l'occasion de célébrer la fin de l'année en participant aux festivités de Montréal en Fêtes de façon virtuelle. Cet événement fait partie des incontournables de la métropole pour souligner le temps des fêtes, et c'est avec fierté que votre gouvernement soutient cette formule renouvelée. Avec l'aide des artistes de chez nous, les promoteurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour offrir aux Québécois une série de spectacles musicaux afin de ravir et de réchauffer les cœurs à l'occasion de cette soirée bien spéciale que sera, cette année, le 31 décembre. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Au nom du gouvernement du Québec, je suis fière de soutenir Montréal en Fêtes. Cette belle célébration de fin d'année met notre musique et nos créateurs à l'honneur en nous permettant de célébrer leur talent et leur créativité. La période difficile que nous traversons met encore plus en évidence la place importante que tient la culture dans nos vies. Elle nous réchauffe le cœur et nous apporte des moments de plaisir et de calme dont nous avons tant besoin. Je remercie les organisateurs et les artistes invités pour leurs efforts et leur générosité. Souhaitons que l'an prochain, nous puissions de nouveau célébrer ensemble, réunis côte à côte. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

