Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2019-2020 - Le gouvernement du Québec appuie la 21e présentation de MONTRÉAL EN LUMIÈRE

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son soutien au 21e festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui a lieu jusqu'au 1er mars prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 1 160 000 $ pour soutenir cet événement.

MONTRÉAL EN LUMIÈRE propose un vaste programme d'activités extérieures, gratuites et gourmandes. Ce rendez-vous met à l'honneur le talent et le savoir-faire d'artistes et de chefs québécois ainsi que le dynamisme de la métropole pendant la saison froide.

Le ministère du Tourisme accorde une aide financière de 600 000 $, qui provient du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. À cela s'ajoute un montant de 500 000 $ issu du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse une somme de 35 000 $ par le truchement du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région, qui comporte une mesure liée à la promotion des aliments du Québec. Enfin, la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une subvention de 25 000 $ pour la diversification de ses activités.

Citations :

« Chaque année, MONTRÉAL EN LUMIÈRE nous présente un programme riche et varié. Votre gouvernement soutient fièrement cet événement, qui ne cesse de surprendre par l'abondance de ses activités. Les festivaliers pourront y apprécier, en plus de la populaire Nuit blanche, une foule d'activités gastronomiques et hivernales pour toute la famille. Je les invite d'ailleurs à participer en grand nombre à ce rendez-vous unique et j'espère qu'ils seront nombreux à profiter de leur séjour pour découvrir les attraits de notre métropole. Quelle belle façon de savourer pleinement les joies de l'hiver au Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« MONTRÉAL EN LUMIÈRE est un événement majeur de la métropole, et votre gouvernement est fier d'en être partenaire. Chaque hiver, des centaines de milliers de personnes se donnent rendez-vous pour prendre part aux activités originales que ce festival propose. Cette effervescence est porteuse de nombreuses retombées et renforce la position de Montréal en tant que métropole nordique, culturelle et festive. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La place grandissante qu'accorde l'équipe de MONTRÉAL EN LUMIÈRE au volet gastronomique du festival est tout à fait réjouissante. Nous pouvons être fiers de souligner l'excellence de notre gastronomie et de mettre de l'avant ceux qui la façonnent. Voilà une belle occasion pour le public de découvrir les plus grands talents et les meilleurs produits de notre terroir, notamment ceux des Îles-de-la-Madeleine, région en vedette cette année. L'originalité et la diversité des activités à saveur gastronomique proposées aux festivaliers sauront sans aucun doute combler tous les goûts. Je souhaite de belles découvertes à tous! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Chaque hiver, grâce à MONTRÉAL EN LUMIÈRE, c'est tout le centre-ville montréalais qui s'illumine et qui affiche les couleurs de notre culture. Mettant en valeur le cirque, les nouvelles technologies et la gastronomie, ce festival est sans conteste une vitrine culturelle audacieuse qui contribue au rayonnement de ces artistes et artisans dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

