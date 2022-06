Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie les Francos de Montréal

QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1 569 623 $ aux Francos de Montréal, qui se dérouleront au cœur du Quartier des spectacles jusqu'au 18 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 789 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine accorde 475 000 $ dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Enfin, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie 280 000 $ par le biais du Programme d'aide à la diffusion en variétés - volet Événements nationaux et internationaux et 15 000 $ en vertu du Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel - volet Présence collective dans les marchés et foires et autres activités d'exportation, sous-volet présence collective. Le ministère de la Culture et des Communications attribue également 10 623 $ dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.

Citations :

« C'est avec une immense fierté que votre gouvernement soutient les Francos de Montréal, LE rendez-vous d'envergure mondiale de la chanson francophone. L'industrie touristique du Québec a toujours eu une grande importance pour l'économie québécoise. Les festivals et événements contribuent aujourd'hui plus que jamais au rayonnement de nos régions. Avec son programme varié et dynamique, ce rassemblement musical enrichit le bagage culturel des festivaliers et fait briller le talent de nos artistes. J'invite chaudement les visiteurs qui seront de passage dans la métropole à profiter pleinement de son effervescence. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Les Francos de Montréal participent grandement au dynamisme culturel et à la renommée de la ville à titre de métropole francophone d'Amérique. Ce rendez-vous unique célèbre, en français, notre culture et le talent de nombreux artistes, en plus de renforcer la vitalité du centre-ville. Voilà pourquoi je me réjouis que notre gouvernement appuie cet événement phare de la saison estivale montréalaise. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les Francos de Montréal, c'est l'occasion de célébrer la chanson francophone dans toutes ses déclinaisons. À travers un programme éclectique, qui nous fait découvrir des artistes de la relève et des grands noms de la musique québécoise, cet événement se veut une vitrine sur notre fierté culturelle et une fenêtre sur le monde. Notre gouvernement invite les Québécois à vivre la beauté de leur culture lors de cette occasion exceptionnelle. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les médias sociaux :

https://m.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation/

https://twitter.com/mamhqc

https://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation/?originalSubdomain=ca

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/mccquebec

https://twitter.com/mccquebec

https://www.youtube.com/user/MCCQuebec

https://www.linkedin.com/company/ministere-culture-communications-quebec/mycompany/

https://www.instagram.com/mccquebec/

Société de développement des entreprises culturelles :

https://www.facebook.com/la.sodec

https://twitter.com/la_sodec

https://www.youtube.com/channel/UCSZnysuPzaI2uzFC80Gcyag

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 581 989-6037; Renseignements : Gabrielle Vachon, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3476; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388