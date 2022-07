Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, confirment l'attribution de 165 000 $ au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui se déroulera jusqu'au 28 août.

Le Conseil des arts et des lettres, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, verse 97 500 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. De son côté, le ministère du Tourisme leur octroie 37 500 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De plus, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 30 000 $ par le biais du Programme d'appui aux actions régionales.

Citations :

« Le Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul fait partie des événements ayant permis à la ville de s'imposer comme un lieu de prédilection pour les artistes québécois. Notre gouvernement investit dans le succès de cette manifestation culturelle unique, qui offre au public un programme riche en créativité et permettant de faire rayonner le talent d'artistes d'ici et d'ailleurs. J'invite la population québécoise à découvrir leurs créations exceptionnelles au cours de ce symposium qui fait notre fierté. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul convie les participants à vivre une expérience de création en direct et à découvrir des artistes de partout. Votre gouvernement est fier d'appuyer une initiative contribuant à la reconnaissance du Québec en tant que destination culturelle de choix! J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans la région afin d'explorer les multiples attraits et activités qui y sont proposés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis ravie du soutien financier accordé par notre gouvernement à la 40e édition du symposium! Il contribue ainsi au succès de ce rassemblement artistique, qui alimente la vie culturelle de la Côte-de-Beaupré. J'encourage fortement la population à y assister en très grand nombre! »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Liens connexes :

