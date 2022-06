Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de jazz de Montréal

QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1,8 million de dollars au Festival international de jazz de Montréal, qui se déroulera jusqu'au 9 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 1 million de dollars par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde 500 000 $ dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Enfin, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie une aide de 300 000 $ en vertu du Programme d'aide à la diffusion en variété - volet Événements nationaux et internationaux.

Citations :

« C'est avec une immense fierté que notre gouvernement soutient le Festival international de jazz de Montréal, un rendez-vous d'envergure mondiale. L'industrie touristique du Québec a toujours revêtu une grande importance pour l'économie québécoise. Les festivals et événements contribuent aujourd'hui plus que jamais au rayonnement culturel et économique de nos régions. Par son programme varié et dynamique, le Festival international de jazz offre une occasion de célébrer et de contribuer à notre économie. J'invite chaudement les festivaliers d'ici et d'ailleurs à prolonger leur séjour dans la région métropolitaine et à la parcourir pour découvrir ses nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival international de jazz de Montréal est l'un des plus grands rendez-vous musicaux de l'été. Il permet à la métropole de se distinguer comme une ville incontournable sur la scène musicale et stimule sa vie culturelle et économique. Je suis heureuse que notre gouvernement contribue au succès de cet événement qui anime le centre-ville, renforce le sentiment d'appartenance des Montréalaises et Montréalais et favorise l'attractivité de Montréal à travers le monde. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de région de Montréal

« Le Festival international de jazz de Montréal est un événement phare dont la renommée n'est plus à faire. Ce grand rassemblement musical continue de se renouveler et il constitue une vitrine culturelle importante pour les artistes qui s'y produisent. Assurément, ce rendez-vous estival contribue à faire découvrir au public la musique de jazz dans toute sa diversité et représente une occasion pour nos musiciens québécois de montrer leur talent, qui côtoie souvent celui des plus grands. La culture occupe une place parmi les priorités de notre gouvernement, c'est la raison pour laquelle nous nous associons au succès de ce festival incontournable. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 581 989-6037; Renseignements : Virginie Rompré, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388