Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie l'International Bromont

QUÉBEC, le 27 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, confirment une aide financière de 278 000 $ à l'International Bromont, qui se déroulera jusqu'au 7 août.

Le ministère du Tourisme verse 153 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Éducation accorde 125 000 $ en vertu du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Citations :

« L'International Bromont est un rendez-vous incontournable pour l'élite équestre. Je suis fière que notre gouvernement contribue à propulser cet événement, qui permet aux amoureux des chevaux d'apprécier les performances des meilleurs au monde. J'invite les participants et les spectateurs à profiter de leur passage en Estrie pour visiter les nombreux attraits touristiques de la région et savourer les riches produits de son terroir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir l'International Bromont, qui réunit quelques-uns des meilleurs athlètes équestres au monde. Je vous invite à venir les encourager en grand nombre dans Brome-Missisquoi. Laissez-vous inspirer par leur technique irréprochable, leur grâce et leur sens de la compétition; vous ne serez pas déçus! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière, et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Alice Bergeron, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 418 997-4093; Renseignements : Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Cell. : 367 995-5274