Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival Orford musique

QUÉBEC, le 26 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Festival Orford musique, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 13 août.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'attribution d'une aide financière de 51 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme. Cette somme inclut une bonification ponctuelle accordée aux festivals et aux événements en raison des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme permet de favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« Le gouvernement est fier d'appuyer le Festival Orford musique, qui est de retour avec un programme ambitieux combinant musique, arts visuels et gastronomie. Les festivaliers apprécieront cette expérience unique en son genre, lors de laquelle ils découvriront des artistes canadiens, québécois et autochtones. Il s'agit aussi d'une belle occasion de visiter les Cantons-de-l'Est et de se laisser charmer par cette magnifique région touristique! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Festival Orford musique propose une expérience culturelle de haut niveau. Il participe au rayonnement de la région depuis de nombreuses années, et ce, bien au-delà de nos frontières! Après avoir marqué une pause l'été dernier, l'événement souligne cette année son 70e anniversaire. Ce sera l'occasion pour le public de renouer avec la grande qualité des prestations offertes. Je tiens à saluer le travail des organisateurs : ils ont su adapter le programme afin que l'événement puisse avoir lieu. Bon festival! »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

Faits saillants :

Les objectifs généraux du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Le programme vise également :

à offrir un soutien accru aux événements qui encouragent l'intégration des produits locaux dans les festivals et événements;



à fournir un appui aux événements gourmands qui favorisent le rayonnement de l'identité culinaire québécoise et qui contribuent à la reconnaissance du tourisme gourmand au Québec.

Lien connexe :

