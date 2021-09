Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival MEG Montréal

QUÉBEC, le 4 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 123 000 $ au Festival MEG Montréal, qui aura lieu jusqu'au 6 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 108 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 15 000 $ en vertu du volet 1 du Programme d'aide à la diffusion en variétés.

Citations :

« La grande diversité des festivals et des événements organisés par nos promoteurs démontre à quel point notre industrie est créative et innovante. C'est ce caractère festif, authentique et chaleureux qui nous distingue de la concurrence. Notre gouvernement est fier de soutenir le Festival MEG Montréal. Durant trois jours, musiciens, mélomanes et professionnels de l'industrie célébreront leur amour de la musique. Je souhaite que les festivaliers soient nombreux à assister à cet événement unique en son genre et qu'ils profitent de leur séjour pour découvrir ou redécouvrir les attraits touristiques de la métropole! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« En 1999, le Festival MEG de Montréal s'est donné comme mission d'offrir une tribune aux artistes de la relève québécoise de musiques électronique, pop, rock, hip-hop, et bien d'autres. Prétexte idéal pour mettre de l'avant la nouvelle génération de créateurs et pour créer des liens entre les scènes musicales de l'Europe et de l'Amérique, le Festival MEG demeure un incontournable pour danser et profiter de la musique dans une ambiance festive et colorée au cœur de Montréal. Il est important pour notre gouvernement de soutenir cet événement de renommée mondiale qui offre aux Québécoises et aux Québécois une occasion unique de faire des découvertes musicales inédites et de passer un moment inoubliable. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

