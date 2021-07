Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Juste pour rire

QUÉBEC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1,8 million de dollars au festival Juste pour rire, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 31 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme accorde une contribution de 1 million de dollars par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques et le Secrétariat à la région métropolitaine un montant de 500 000 $ dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde quant à elle 300 000 $ en vertu du programme d'aide à la diffusion en variétés, volet 1 - Aide aux événements nationaux et internationaux, domaine musique et variétés.

Citations :

« Événement de renommée internationale bien ancré au Québec, le festival Juste pour rire bonifie l'offre touristique québécoise depuis de nombreuses années. On le sait, rire fait du bien, et nous avons besoin de cette dose de détente plus que jamais. Je salue le travail des organisateurs, qui ont su adapter le festival au contexte actuel et j'invite la population à assister aux différents spectacles qui y sont présentés. Je profite de l'occasion pour inciter les visiteurs à prolonger leur séjour dans la métropole pour dire bonjour à Montréal plus longtemps en découvrant ses attraits et son caractère festif en cette période estivale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le festival Juste pour rire. Cet événement majeur pour notre métropole a permis à Montréal de se démarquer en tant que ville pionnière sur la scène humoristique. Pour le plus grand plaisir de son vaste public, Juste pour rire, qui incarne la joie de vivre des Québécois, met à l'honneur des artistes de renom d'ici et d'ailleurs. Félicitations aux organisateurs ainsi qu'à tous ceux qui participent de près ou de loin à son succès. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le festival Juste pour rire jouit d'une popularité indéniable auprès du public québécois, et sa renommée internationale a fait du Québec une plaque tournante de l'humour au sein de la francophonie. À ce succès considérable s'ajoute le rôle de nous faire découvrir chaque année le talent d'humoristes de la relève, dont nous pouvons être fiers! Bravo aux organisateurs, qui ont su relever les défis imposés par la pandémie et qui ont concocté une excellente édition 2021 pour le plus grand plaisir des festivaliers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture est des Communications

