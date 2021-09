Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival Envol et Macadam

QUÉBEC, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 64 500 $ au Festival Envol et Macadam, qui se déroulera à Québec jusqu'au 11 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 49 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie un montant de 15 000 $ en vertu du volet 1 du Programme d'aide à la diffusion en variétés.

Citations :

« Je suis fière de soutenir ce festival, qui s'inscrit dans le circuit des événements majeurs de la ville de Québec comme la seule manifestation consacrée aux musiques alternatives, et ce, depuis plus de vingt ans. Bravo aux organisateurs, qui ont su adapter leur événement au contexte actuel afin de diffuser des concerts de groupes émergents remplis de talents, et ce, pour le plus grand bonheur des mélomanes! J'invite tous les festivaliers à prolonger leur séjour dans la région de la Capitale-Nationale et à découvrir la richesse de sa culture, de sa gastronomie et de son histoire. Bon festival! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Après une année de pause, le Festival Envol et Macadam est de retour au grand plaisir des amateurs de rock, de hip-hop et de punk. Cette édition du festival, qui demeure une véritable figure de proue du mouvement de musique alternative au Québec, permet au public de reprendre contact avec des artistes phares de ce mouvement et de découvrir des artistes de la relève. C'est pourquoi il est important pour notre gouvernement de l'appuyer dans cette mission. J'invite tous les amateurs de musique à prendre part à cette fête dans une formule adaptée qui assurera la sécurité de tous. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Festival Envol et Macadam est bien implanté dans le paysage culturel de notre Capitale-Nationale. Il est d'ailleurs la source de souvenirs impérissables pour plusieurs festivaliers d'une année à l'autre. Je félicite les promoteurs pour leur créativité et leur volonté en cette période particulière. Je suis persuadée que plusieurs de nos citoyens sont heureux du retour de cet événement consacré aux musiques alternatives! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Liens connexes :

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/mccquebec

https://twitter.com/mccquebec

@MCCQuebec

Société de développement des entreprises culturelles sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/SODEC.gouv.qc.ca

https://twitter.com/la_sodec

SOURCE Ministère du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communicationset attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2310; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre,ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-2112, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme