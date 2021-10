Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie La virée gourmande des Comptonales

QUÉBEC, le 9 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 20 000 $ à La virée gourmande des Comptonales pour soutenir la tenue de ses activités, qui se dérouleront à Compton jusqu'au 11 octobre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme accorde 15 000 $ à l'organisme par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse 5 000 $ en vertu de son programme de commandites.

Citations :

« Les rendez-vous comme La virée gourmande des Comptonales bonifient l'offre événementielle du Québec. Que ce soit lors du circuit agrotouristique ou au Grand Marché des récoltes, les producteurs présents à cette quinzième édition se feront un plaisir de rencontrer les visiteurs et de leur présenter leurs produits. Voilà l'occasion d'encourager les entreprises locales, de vivre le tourisme gourmand et de savourer le Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureux que La virée gourmande des Comptonales ait lieu cet automne, après une pause forcée l'année dernière. Les organisateurs ont su faire preuve de créativité pour assurer sa tenue dans des conditions sécuritaires et, malgré tout, conviviales. Ces journées, où le savoir-faire des acteurs du bioalimentaire local est à l'honneur, sont une façon originale de faire découvrir aux consommateurs le talent et le goût de leurs producteurs. L'ajout du Grand Marché des récoltes est aussi un excellent moyen de mettre en valeur la grande diversité des produits québécois. En plus d'agir comme levier économique pour la région, cet événement contribue à l'accroissement de l'autonomie alimentaire du Québec et, par le fait même, à la relance de notre économie. J'invite toute la population estrienne à venir satisfaire ses papilles à La virée gourmande des Comptonales! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Je suis fier que votre gouvernement appuie les Comptonales, qui soulignent le savoir-faire des producteurs, transformateurs et artisans d'ici. La réputation de ce rendez-vous automnal n'est plus à faire. Elle dépasse même nos frontières. Bravo aux organisateurs qui ont réussi à aménager leurs activités afin que le public poursuive sa découverte de produits originaux. J'invite également les visiteurs à prolonger leur séjour dans notre région et à profiter de ses magnifiques paysages et de ses attraits. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

