Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie la Fête Arc-en-ciel

QUÉBEC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 32 500 $ à la Fête Arc-en-ciel, qui se déroulera à Québec jusqu'au 19 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 22 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 10 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PARR) .

« Le Québec possède une scène culturelle exceptionnelle qui célèbre l'ouverture à l'autre. La Fête Arc-en-ciel en témoigne, et c'est avec enthousiasme que j'encourage les visiteurs à y prendre part pour promouvoir la diversité sous toutes ses formes. Les initiatives comme les festivals et les événements sont des occasions de partage, de célébration et d'union qui font du bien à chacun d'entre nous. Je souhaite à tous les festivaliers de passer un moment unique dans la belle région de Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La Fête Arc-en-ciel est une magnifique façon de favoriser le mieux-vivre ensemble. Je salue la créativité des organisateurs, qui ont réussi, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, à proposer un éventail d'activités alliant campagne de sensibilisation, conférences en ligne et mise en valeur d'artistes et d'artisans de notre Capitale-Nationale. Par son appui, votre gouvernement démontre l'importance qu'il accorde à l'inclusion, à la célébration de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Bon festival! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

