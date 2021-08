Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie l'Omnium Banque Nationale

QUÉBEC, le 7 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1 912 000 $ à l'Omnium Banque Nationale, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 15 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 912 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Éducation accorde une somme maximale de 500 000$ en vertu du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux. Enfin, le Secrétariat à la région métropolitaine consent une aide de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations :

« Événement sportif faisant vibrer la métropole depuis plusieurs années déjà, l'Omnium Banque Nationale génère des retombées touristiques considérables. Je félicite les organisateurs, qui ont su tirer leur épingle du jeu en proposant une compétition adaptée au contexte actuel, permettant ainsi aux amoureux du tennis de voir les meilleures joueuses au monde s'affronter. J'invite les athlètes, les accompagnateurs et les spectateurs à découvrir les multiples attraits de Montréal, dont la richesse de sa culture et de sa gastronomie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis emballée de constater qu'encore cette année, l'Omnium Banque Nationale réunira les meilleures athlètes féminines de tennis de la scène internationale. Je suis toujours fascinée par leur agilité, leur force et leur détermination. Je me réjouis de savoir que le sport au féminin brillera dans la métropole, pour le plus grand plaisir de tous et toutes!»

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis très heureuse que Montréal puisse de nouveau accueillir ce prestigieux tournoi, qui met en lumière l'élite du tennis professionnel féminin. Une fois de plus, ce rendez-vous sportif contribue au rayonnement et à l'effervescence de la métropole, en plus de faire le bonheur des amateurs de tennis. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir l'Omnium Banque Nationale, car il permet de consolider la position de Montréal en tant que ville sportive de calibre international. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Tourisme Qc (@tourisme_quebec) / Twitter

Ministère du Tourisme du Québec - Home | Facebook

https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec

Ministère du Tourisme du Québec - YouTube

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les réseaux sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions, de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable, de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Alice Bergeron, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 418 997-4093; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme