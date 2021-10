Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 300 000 $ au festival Black & Blue et au Carnaval des couleurs

QUÉBEC, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 317 500 $ au festival Black & Blue et au Carnaval des couleurs de Montréal, qui se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 11 octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région du Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme accorde 202 500 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, verse 75 000 $ dans le cadre de la mesure Présentation de spectacles en distanciation physique. Enfin, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation alloue une aide financière de 40 000 $ au Carnaval des couleurs par l'entremise du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations :

« Le Québec se démarque par son offre événementielle originale. Le festival Black & Blue et le Carnaval des couleurs figurent parmi les rendez-vous qui contribuent au rayonnement de la métropole comme terre d'accueil d'événements d'envergure et qui rendent notre destination attrayante. Ces initiatives sont des occasions de partage, de célébration et d'union, et font du bien à chacun de nous. Je souhaite à tous les festivaliers de passer un moment unique dans la belle région de Montréal! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'année 2021 marque le retour en force du festival Black & Blue pour une 30e édition et du Carnaval des couleurs de Montréal pour une 3e édition. Il faut souligner le travail exceptionnel déployé par l'organisation pour assurer la tenue de cet événement tant attendu. La culture est une priorité pour le gouvernement du Québec, et c'est pourquoi nous soutenons ce festival et ce carnaval. J'invite les citoyennes et les citoyens à participer en grand nombre à cet événement haut en couleur reconnu pour le dynamisme de son programme. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le Carnaval des couleurs, un événement qui, par le biais de son programme musical et artistique multidisciplinaire, met en valeur la diversité de Montréal. Bravo à l'équipe responsable de l'organisation de cette 3e édition bien attendue! C'est grâce à votre détermination et à votre créativité que ce festival fera rayonner le caractère cosmopolite de la métropole à nouveau. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région du Montréal

