Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde 1,7 M$ au Festival international de jazz de Montréal

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au 40e Festival international de jazz de Montréal, qui se déroulera jusqu'au 6 juillet prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 1 700 000 $ pour soutenir cette manifestation majeure.

Événement phare des festivités estivales de la métropole, le FIJM accueille les meilleurs musiciens, au grand plaisir des festivaliers qui s'y donnent rendez-vous d'année en année. Après quarante ans d'existence, le Festival continue de se renouveler grâce à la mise en place de nouveaux pôles de diffusion, dont le premier est situé dans l'arrondissement de Verdun.

Pour la réalisation de l'événement, le ministère du Tourisme attribue une somme de 1,2 M$ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, quant à lui, octroie un montant de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Finalement, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, est un partenaire d'importance qui appuie également l'événement depuis de nombreuses années.

Citations :

« Votre gouvernement est très fier de soutenir le Festival international de jazz de Montréal, un événement de calibre mondial qui permet de positionner Montréal en tant que destination incontournable pour les amateurs de musique depuis maintenant quatre décennies. En accueillant la crème des artistes de renommée planétaire, le FIJM contribue au rayonnement de la métropole et du Québec tout entier, en plus d'attirer des milliers de touristes venus des quatre coins du globe, générant ainsi d'importantes retombées économiques dans la grande région de Montréal. J'invite d'ailleurs les festivaliers à profiter de leur séjour chez nous pour partir à la découverte des nombreux attraits que le Québec a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Depuis maintenant 40 ans, le Festival international de jazz contribue à positionner Montréal comme un lieu festif et culturel d'envergure. Par ses nombreux spectacles et activités, il encourage la vitalité économique et assure le rayonnement international de notre métropole. Un nouveau pôle de festivités à Verdun permettra, pour une première fois, d'étendre cette riche expérience festivalière au-delà des frontières du Quartier des spectacles. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Festival International de Jazz de Montréal est un des rendez-vous incontournables de notre paysage culturel. Il est aussi l'un des plus importants du genre sur la scène mondiale. Tribune de choix pour les artistes de tous les horizons, il contribue à faire découvrir au public le jazz dans toute son envergure. Le festival est aussi une vitrine de premier plan pour nos musiciens québécois qui peuvent y montrer leur talent, aux côtés souvent de celui des plus grands. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

