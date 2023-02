Festivals et événements : saison automne-hiver 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 540 000 $ aux Rendez-vous Québec Cinéma

QUÉBEC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 539 000 $ aux Rendez-vous Québec Cinéma, qui se déroulent jusqu'au 4 mars, à Montréal. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Rendez-vous Québec Cinéma se consacrent entièrement au cinéma québécois. Pour cette 41e édition, une sélection impressionnante de plus de 280 films sera présentée, comprenant des documentaires, des courts métrages et plusieurs premières. L'événement propose aussi une variété d'activités qui permettront à un public de tous les âges de découvrir les artistes, les artisanes et les artisans qui font le cinéma d'ici, notamment lors des 6 à 8, des tables rondes, des ateliers, des activités créatives pensées pour les jeunes, des Rendez-vous popcorn, des leçons de cinéma et des soirées riches en émotions. Le volet Pro est de retour pour permettre aux professionnelles et professionnels de se retrouver et de participer ainsi à l'essor de l'industrie cinématographique québécoise.

Citations

« Depuis plus de 40 ans, les Rendez-vous Québec Cinéma célèbrent l'audace et la créativité du cinéma québécois. C'est un moment privilégié pour les cinéphiles qui profitent de ce grand rassemblement pour explorer toute la richesse et la diversité du cinéma d'ici. Je remercie les membres de l'équipe des Rendez-vous pour leur remarquable travail de mise en lumière des perles du 7e art québécois et je souhaite la plus cordiale des chances à tous les artisans et artisanes dont les films sont en lice cette année. Vos œuvres sont exceptionnelles et permettent à la culture québécoise de crever les écrans. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Depuis 41 ans, les Rendez-vous Québec Cinéma convient la population à découvrir le talent de nos artisanes, artisans et artistes de l'industrie cinématographique québécoise. En s'y rendant, les cinéphiles sont à même de découvrir ou de redécouvrir tout l'écosystème culturel et touristique qui se déploie autour des activités des Rendez-vous dans la métropole. J'invite d'ailleurs toutes les personnes y participant à profiter de l'effervescence du Quartier des spectacles dans cette ambiance festive et de célébration du cinéma d'ici. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Rendez-vous Québec Cinéma contribuent à la vitalité culturelle et à l'attractivité de la métropole. Ce festival est une vitrine incontournable qui célèbre le savoir-faire montréalais et québécois dans l'industrie cinématographique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 220 000 $ provenant du volet 4 - aide aux festivals de films du programme d'aide à la promotion et à la diffusion.

Le ministère du Tourisme octroie aux Rendez-vous une aide de 219 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à l'événement en lui accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes

Société de développement des entreprises culturelles

http://www.quebec.ca

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Médias sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram

Ministère du Tourisme

Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160; [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746