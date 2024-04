QUÉBEC, le 5 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 116 000 $ au Festival cinéma du monde de Sherbrooke, qui se déroulera du 9 au 14 avril. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival cinéma du monde de Sherbrooke présente un programme diversifié qui propose plus de 80 projections en provenance de 35 pays et plusieurs activités de découverte telles que des ciné-échanges, la Journée aux rythmes du Japon et un ciné-concert en hommage aux compositrices et compositeurs de musique de film, le tout se déroulant dans 6 lieux de la ville.

Citations

« Ce festival célèbre le talent des artisanes et artisans du septième art. Il offre aux réalisatrices et réalisateurs une importante vitrine pour la diffusion de leurs œuvres et un lieu d'échanges riches. Je salue l'organisation du Festival qui contribue à démocratiser le cinéma en mettant à l'honneur des productions de tous les horizons qui plaisent à la fois aux néophytes et aux cinéphiles. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements créent des expériences uniques où les visiteurs sont émerveillés et surpris, et ce, année après année, rendant notre destination touristique attractive. Je suis ravie que le gouvernement du Québec soutienne le Festival cinéma du monde de Sherbrooke qui, avec ses 80 projections d'ici et d'ailleurs, favorise la découverte, l'exploration et l'inspiration. Ce rassemblement cinématographique fait briller la région des Cantons-de-l'Est et le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans la ville pour se forger de magnifiques souvenirs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fier de souligner l'appui du gouvernement au Festival cinéma du monde de Sherbrooke qui est un incontournable dans le paysage culturel québécois et qui, en plus, renforce la vitalité du cinéma en région. Je souhaite un excellent festival aux visiteuses et visiteurs, mais également aux membres de l'industrie cinématographique venus tant du Québec que de l'étranger. Je les invite à profiter de cette occasion pour découvrir tout ce que leur réserve l'Estrie. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival cinéma du monde de Sherbrooke une aide financière de 84 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

une aide financière de 84 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels. Le ministère du Tourisme lui octroie 32 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes

www.quebec.ca

Société de développement des entreprises culturelles

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected]