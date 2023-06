Festivals et événements estivaux - Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 50 000 $ au Lévisium

QUÉBEC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 50 000 $ au Lévisium, festival des sciences et de l'innovation de Lévis, qui se déroule du 16 au 18 juin 2023. Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Seul événement du genre dans la région, le Lévisium a pour objectif de faire rayonner la science sous toutes ses formes, en plus de favoriser l'apprentissage scientifique de manière ludique. Avec ces trois journées d'activités effervescentes et de conférences novatrices, le festival vise à inspirer la relève scientifique d'ici.

Citations :

« C'est avec fierté que votre gouvernement appuie le tout premier festival des sciences de la région métropolitaine de Québec. C'est une occasion unique pour les adeptes de science de tout âge de vivre une expérience enrichissante et interactive. Je félicite les organisateurs pour leur initiative et je souhaite à tous un formidable événement! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La science et l'innovation sont les fondements de notre société. En soutenant le Lévisium, festival des sciences et de l'innovation de Lévis, le gouvernement du Québec investit dans l'éducation, l'inspiration et la découverte scientifique. Ensemble, nous façonnons un avenir prometteur, où les idées audacieuses et les découvertes inspirent le progrès. J'invite la population lévisienne à participer en grand nombre! »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches

Fait saillant :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une somme de 50 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Liens connexes :

www.scn.gouv.qc.ca

www.levisium.ca

Secrétariat à la Capitale-Nationale sur les médias sociaux :

Twitter LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Source : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]