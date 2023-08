Festivals et événements estivaux 2023 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le plus important festival célébrant les communautés LGBTQ+ à travers la francophonie

MONTRÉAL, le 3 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Mme Martine Biron, soulignent la tenue du Festival Fierté Montréal, qui commence aujourd'hui et se déroule jusqu'au 13 août prochain.

Le gouvernement du Québec est d'ailleurs très heureux d'octroyer 839 000 $ à cet événement qui célèbre la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

Citations :

« Le Québec est une société accueillante. Le gouvernement du Québec est heureux de s'associer au Festival Fierté Montréal, un des événements phares de l'été dans la métropole, pour célébrer les communautés LGBTQ+ dans une ambiance festive et rassembleuse. Notre nation peut être fière d'être l'une des plus ouvertes au monde, et on doit continuer de bâtir une société où chaque personne a sa place. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le Festival Fierté Montréal est un moment incontournable de l'été montréalais qui célèbre en grand la diversité. C'est le plus important événement en son genre à travers le pays et notre métropole rayonne comme ville inclusive et vivante. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre destination possède une scène culturelle exceptionnelle qui célèbre l'ouverture à l'autre. Le Festival Fierté Montréal en témoigne, et c'est avec enthousiasme que j'encourage les visiteuses et visiteurs à y prendre part pour promouvoir la diversité sous toutes ses formes. Les festivals et événements sont des occasions de partage, de célébration et d'union qui font du bien à chacune et chacun d'entre nous. Je souhaite à toutes les festivalières et à tous les festivaliers de passer des moments exceptionnels dans notre belle métropole! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En tant que ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, je suis fière du fait que notre gouvernement soutienne Fierté Montréal. Grâce à sa riche programmation, le Festival contribue à la réputation du Québec comme une société où toutes et tous sont libres d'être qui ils sont. Avec les années, il est devenu un rendez-vous incontournable pour les communautés LGBTQ+. C'est une occasion de se rappeler le chemin parcouru et le travail qu'il reste à faire pour que le Québec continue d'être un endroit ouvert et accueillant. Bonne Fierté! »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du Festival Fierté Montréal en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole;

000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole; Le ministère du Tourisme accorde à l'événement une somme de 339 000 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques;

000 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques; Mise en place en 2009, la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie a pour objectif de favoriser la reconnaissance des réalités des personnes LGBTQ+ et le respect de leurs droits partout au Québec;

Le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du Secrétariat à la condition féminine coordonne l'action gouvernementale en la matière. Il est responsable de mettre en œuvre le plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie, ce qui lui permet notamment d'appuyer des organismes et des partenaires qui travaillent pour le respect des droits et l'amélioration des conditions de vie des personnes LGBTQ+;

Le 17 mai 2023, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la création d'un nouveau prix LGBTQ+ a été annoncée. Il s'agit de la principale distinction gouvernementale québécoise qui vise à souligner les initiatives contribuant à faire du Québec une société ouverte et inclusive pour les personnes LGBTQ+. Jusqu'au 30 septembre, les personnes et les organismes intéressés sont invités à soumettre des suggestions de nom pour ce nouveau prix au Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie à l'adresse courriel [email protected] .

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la lutte contre l'homophobie et la transphobie au gouvernement du Québec, consultez le Québec.ca/homophobie-transphobie.

Pour en savoir plus sur la programmation 2023 de Fierté Montréal, rendez-vous en ligne à fiertemtl.com.

Suivez-nous sur les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Ministère du Tourisme :

facebook.com/TourismeQc/

twitter.com/tourisme_quebec/

linkedin.com/company/tourismequebec/

youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie :

facebook.com/MRIQuebec

twitter.com/MRIF_Quebec

linkedin.com/company/mriquebec

Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie :

facebook.com/BLCHT

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCES : Alice Bergeron, Coordonnatrice des relations médias, Cabinet du premier ministre, 418 997-4093, [email protected]; Rosalie Tremblay-Cloutier, Conseillère politique et directrice des communications par intérim, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 438 777-3777; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, 418 802-6833; INFORMATION : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Gary Lawrence, Conseiller en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, [email protected]; Relations médias, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]