Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Salon du livre de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, annoncent l'octroi de 153 000 $ au Salon du livre de la Côte-Nord, qui se déroule jusqu'au 26 avril 2026.

Cet événement a pour mission de promouvoir la lecture par le rayonnement du livre et de ses créateurs sur l'ensemble de son territoire. Ses activités visent à valoriser le travail des auteurs d'ici en offrant une attention particulière à la littérature nord-côtière, allochtone et innue. L'organisation place la rencontre humaine au cœur de son programme en mettant de l'avant trois valeurs, soit la convivialité, la créativité et l'engagement. Son volet jeunesse permet également aux écoles de la région de visiter le Salon afin de rencontrer des auteurs et d'y faire de belles découvertes. De plus, une tournée littéraire dans les établissements scolaires ainsi que des séances d'animations virtuelles sont prévues dans le but de transmettre le plaisir de la lecture à davantage de jeunes.

Citations

« Le Salon du livre de la Côte-Nord est un événement essentiel au développement de la culture littéraire en région. Il contribue à la visibilité de talents locaux exceptionnels tout en offrant au public des rencontres intimes et enrichissantes avec leurs auteurs préférés. J'invite le public à s'y rendre en grand nombre! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Favoriser l'accès à la culture dans toute sa diversité, partout sur le territoire, est au cœur de notre Plan d'action jeunesse 2025-2030. Cela passe notamment par un accès accru à la lecture, un levier essentiel d'épanouissement et de réussite pour les jeunes, peu importe leur région. C'est exactement ce que nous faisons en appuyant le Salon du livre de la Côte-Nord, qui contribue à stimuler l'intérêt de la jeunesse québécoise pour cet univers littéraire qui fait notre fierté collective. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 110 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 43 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2025-2030, qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

Lien connexe

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, 367 990-7086, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]