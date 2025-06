Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Un soutien financier de près de 125 000 $ accordé au Festival Orford Musique

QUÉBEC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 124 000 $ au Festival Orford Musique, qui se déroule jusqu'au 16 août 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette année encore, le Festival Orford Musique déploie sur le territoire estrien une riche programmation musicale en offrant de nombreux concerts et prestations, dont plusieurs accordent une place de choix à l'œuvre de Beethoven. Lors de cet événement qui présente aussi des expositions d'arts visuels, des artistes professionnels et de la relève ont la chance de partager leur talent et leur passion avec le grand public.

Citations :

« Chaque été, le Festival Orford Musique propose un programme bien rempli composé de prestations de qualité au cours desquelles de jeunes interprètes démontrent tout leur savoir-faire. Le rayonnement international de l'événement contribue à l'essor de leur carrière. Je suis heureux de convier la population québécoise à assister à ces différents concerts pour y découvrir des artistes émergents et de renom. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle belle occasion, autant pour les touristes curieux que les grands amateurs de musique, de découvrir des musiciens professionnels et de la relève! Il s'agit aussi d'un moment idéal pour visiter Orford et la région tout en appréciant une programmation culturelle variée. J'invite chaleureusement les personnes participantes à aller à la rencontre de la population et à se laisser séduire par les Cantons-de-l'Est. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cet événement est un incontournable dans la région et contribue, année après année, au développement culturel et touristique d'Orford. Il permet à la population et aux visiteurs d'apprécier de nouveaux artistes et de se laisser porter par leur talent. J'encourage les personnes participantes à parcourir la ville lors de leur séjour pour se laisser charmer par ses multiples attraits. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Centre d'arts Orford la somme de 78 000 $, par le biais du programme Soutien à la mission, pour la réalisation de l'édition 2025 du Festival Orford Musique.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Centre d'arts somme de 78 000 $, par le biais du programme Soutien à la mission, pour la réalisation de l'édition 2025 du Festival Orford Musique. Le ministère du Tourisme accorde 46 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

