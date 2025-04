Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Près de 100 000 $ au Festival international de cinéma Vues d'Afrique

QUÉBEC, le 3 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 97 000 $ au Festival international de cinéma Vues d'Afrique qui se déroule à Montréal jusqu'au 13 avril. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Vues d'Afrique a pour mission de mettre en lumière les réalités et la culture des pays d'Afrique, des pays créoles et de leurs diasporas, en célébrant la créativité des artistes locaux et internationaux et la diversité culturelle. Le Festival favorise ainsi le rapprochement entre les personnes de toutes les origines. Cette édition nous propose un programme riche offrant une sélection de quelque 86 films et séries provenant de 32 pays. Le tout, sous le parrainage cette année de Souad Siala et Dedy Bilamba.

« Au fil des ans, le Festival international de cinéma Vues d'Afrique est devenu un incontournable pour les cinéphiles. Chaque année, il fait briller le savoir-faire de nos industries cinématographique et événementielle, tout en permettant la rencontre avec des créatrices et créateurs internationaux. Grâce à des rendez-vous comme celui-ci, le Québec jouit d'une offre touristique diversifiée, ce qui contribue à son attractivité en plus de générer d'importantes retombées économiques. C'est donc avec une grande fierté que notre gouvernement s'associe à ce festival. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival international de cinéma Vues d'Afrique est une vitrine unique qui permet au public québécois de découvrir des créatrices et créateurs d'ailleurs dont les œuvres offrent, avec des points de vue inusités et différents, un voyage inédit au cœur de l'Afrique. Je remercie l'équipe organisatrice ainsi que les bénévoles qui contribuent année après année à faire de ce festival un succès et un moment de partage. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Des artistes venant des quatre coins du globe se sont donné rendez-vous à Montréal pour partager leur amour du 7e art. Le Festival international de cinéma Vues d'Afrique est un événement annuel unique qui contribue à bâtir le dynamisme culturel de la métropole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le ministère du Tourisme accorde 57 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 40 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

