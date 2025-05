Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Plus de 45 000 $ au Printemps de la musique

QUÉBEC, le 16 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder 45 200 $ au Printemps de la musique, qui se déroule à Québec jusqu'au 18 mai. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 10 ans à Québec, on célèbre le printemps en musique. Pour cette édition un peu spéciale, le programme du Printemps de la musique offre 3 grands concerts, dont celui d'ouverture, soulignant l'anniversaire du festival qui se tient à la Chapelle du Séminaire, et celui de fermeture, où Les Violons du Roy, qui célèbrent cette année leur 40e anniversaire, feront résonner les murs de la cathédrale Holy Trinity. En plus, l'événement propose les divers Grands parcours présentant chacun 3 concerts de genres musicaux très variés. Plusieurs autres activités sont offertes aux festivalières et festivaliers, telles que des visites guidées musicales du Morrin Centre et de l'école des Ursulines, ainsi que plusieurs spectacles gratuits.

Citation

« Je suis heureux de souligner le 10e anniversaire du Printemps de la musique. Cet événement démontre la vitalité et la cohésion du milieu de la musique de concert à Québec, qui ne ménage aucun effort depuis une décennie pour proposer au public une expérience toujours renouvelée. Je souhaite à tous les visiteurs et visiteuses de magnifiques découvertes musicales. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie à l'organisme Le printemps à l'année la somme de 27 200 $ par le biais du programme Soutien à la programmation spécifique pour la présentation du Printemps de la musique.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie à l'organisme Le printemps à l'année la somme de 27 200 $ par le biais du programme Soutien à la programmation spécifique pour la présentation du Printemps de la musique. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 18 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]