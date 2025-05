Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Plus de 300 000 $ au Festival Classica

QUÉBEC, le 27 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder 304 500 $ au Festival Classica qui se déroule à Montréal et en Montérégie jusqu'au 15 juin. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 15e édition, le Festival Classica reste fidèle à son slogan : Le classique sans limite. Il propose un programme de 22 concerts dans les salles et en plein air, en plus d'activités pour toute la famille. Cet événement permet à toutes et à tous de découvrir et d'apprécier la musique classique dans sa grande diversité. Il contribue également à faire connaître et rayonner les artistes d'ici venus déployer leur talent et partager leur passion. Cette année, plusieurs municipalités seront les hôtesses des spectacles proposés par Classica, soit Longueuil, Montréal, Boucherville et Saint-Lambert.

« Le Festival Classica est un rendez-vous musical où les découvertes sont à l'honneur. Depuis 15 ans, il réussit, grâce à ses activités et à ses nombreux concerts qui se déploient dans plusieurs villes de la Montérégie et à Montréal, à atteindre un vaste public et à faire rayonner la richesse de la musique classique ainsi que le talent d'artistes d'ici et d'ailleurs. Je souhaite à l'équipe organisatrice et à tous les participants et participantes un bon festival! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle belle occasion pour les artistes de rayonner par leur talent tout en permettant à celles et ceux qui sont passionnés de musique classique d'assister à de multiples représentations! Les événements uniques, comme le Festival Classica, rendent notre destination attrayante et favorisent des retombées économiques et touristiques importantes pour nos régions. J'invite chaleureusement le public ainsi que les visiteuses et visiteurs à profiter de leur séjour en Montérégie et dans la métropole pour découvrir les multiples facettes qui font la richesse de ces lieux. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Avec ses nombreuses activités et ses concerts extérieurs et intérieurs en Montérégie, le Festival Classica rejoint un large public. Pendant presque quatre semaines, ce rendez-vous fait de la région un lieu unique pour découvrir et apprécier la musique classique dans toute sa diversité. Je salue l'équipe organisatrice du Festival Classica qui, avec sa vision et son audace, fait de cet événement un incontournable dans la région depuis 15 ans. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au festival la somme de 229 500 $ par le biais du programme Soutien à la programmation spécifique .

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au festival la somme de 229 500 $ par le biais du programme . Le ministère du Tourisme accorde 75 000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

