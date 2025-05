Festivals et événements de la saison printanière 2025 - 150 000 $ au Festival BD de Montréal

QUÉBEC, le 23 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 150 000 $ au Festival BD de Montréal, qui se déroule à Montréal jusqu'au 25 mai. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Encore une fois cette année, le Festival BD de Montréal contribuera à faire découvrir l'art de la bande dessinée par le biais de 60 activités entièrement gratuites. Son thème Retour vers le futur invite le public à rencontrer des artistes du Québec, du Canada et de l'Europe à travers des ateliers, des séances de dédicaces, des tables rondes et plus encore. Le Festival s'inscrit dans une perspective d'apprentissage multidisciplinaire qui permet à la fois aux enfants et aux professionnelles et professionnels de profiter du programme.

Citations

« Je me réjouis du soutien gouvernemental à ce festival qui célèbre une forme d'art tellement ludique et créative! Le Festival BD de Montréal est une occasion amusante de découvrir l'univers unique de la bande dessinée. Je remercie l'équipe organisatrice qui signe cette année encore un programme diversifié promettant à la fois aux apprentis bédéistes et à celles et ceux plus expérimentés de rencontrer un public curieux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est toujours heureux d'apporter son soutien aux initiatives qui, en plus de dynamiser nos régions, font briller le talent et l'inspiration des Québécoises et Québécois et prennent part à l'effervescence de notre industrie touristique. Le Festival BD de Montréal fait cela à merveille, en invitant le public et les bédéistes à partager leur passion pour la bande dessinée. Je souhaite que les participantes et participants profitent de leur séjour pour parcourir la métropole et découvrir les nombreux attraits qu'elle propose. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est un bonheur de voir le Festival BD de Montréal redonner vie à la rue Saint-Denis avec ses kiosques et ses différentes activités. Cette célébration de la bande dessinée fait rayonner Montréal tout en enrichissant l'offre culturelle de notre métropole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au festival la somme de 130 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 20 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

