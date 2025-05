Les ministres de la Culture de la Francophonie adoptent une déclaration commune à Québec

QUÉBEC, le 24 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, M. Mathieu Lacombe, et l'administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie, Mme Caroline St-Hilaire, annoncent que la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie s'est conclue aujourd'hui par l'adoption d'une déclaration commune des ministres de la Culture. Cette déclaration énonce des engagements et des actions concrètes autour de la découvrabilité des contenus culturels francophones et propose de contribuer à mettre en place un mécanisme pour sa mise en œuvre.

Rappelons que le gouvernement du Québec, en collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a accueilli la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie du 22 au 24 mai dans la ville de Québec. Les représentants de la Culture d'États et de gouvernements membres, associés et observateurs de l'OIF en plus des opérateurs de la Francophonie se sont réunis pour mener des échanges constructifs sur les expériences et les meilleures pratiques en matière de politiques culturelles à l'ère du numérique. Ils se sont aussi concertés pour développer un plaidoyer commun afin de rendre disponibles et accessibles leurs contenus culturels ainsi que de les mettre de l'avant dans l'univers numérique.

La déclaration énonce l'engagement des États et gouvernements francophones à mettre en œuvre des mesures qui incitent les acteurs du numérique, en particulier les plateformes, à poser des gestes en faveur d'une plus grande découvrabilité des contenus culturels en langue française. Les ministres de la Culture de la Francophonie s'entendent aussi pour adopter de nouvelles normes communes en matière de gouvernance des données culturelles, notamment dans le contexte de l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans les domaines créatifs et culturels. La déclaration confirme la volonté des ministres de la Culture de la Francophonie de porter un plaidoyer commun sur les questions de diversité culturelle et linguistique, amplifiant leur voix auprès des acteurs du domaine et au sein des forums internationaux.

« Je suis très fier du succès de la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie. L'adoption d'une déclaration pensée par et pour la Francophonie est le gage de notre engagement en faveur de la découvrabilité des contenus. Aujourd'hui, nous parlons d'une seule voix pour défendre notre langue et nos cultures. J'ai confiance que notre mobilisation amènera les acteurs du numérique à tenir compte de nos préoccupations communes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

« Cette rencontre internationale a illustré avec force la capacité d'action collective de la Francophonie face aux défis contemporains du numérique. Les échanges menés autour de la découvrabilité des contenus francophones en ligne témoignent d'une volonté partagée de promouvoir la diversité linguistique et culturelle dans l'espace francophone et dans d'autres forums internationaux. Le Québec est fier d'avoir accueilli la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie et de contribuer, aux côtés de ses partenaires francophones, à l'essor d'une Francophonie forte et mobilisée. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est un rendez-vous avec l'Histoire, avec une déclaration forte qui place la découvrabilité au cœur de nos politiques culturelles. La présence importante des pays démontre cet engagement sur la question des industries culturelles. Au cours de ces travaux, les pays ont reconnu l'importance de se rencontrer, d'échanger et de s'entraider dans l'élaboration de politiques, mais également dans la formation des jeunes et pour la valorisation de nos patrimoines. Car la culture, c'est ce qui nous relie. Ce qui nous rassemble. Nos industries culturelles sont des ponts, des phares, des lieux de mémoire et d'invention. Elles racontent nos identités plurielles. »

Caroline St-Hilaire, administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie

« Cette conférence a permis de mettre en commun les expériences et les priorités des États et gouvernements membres autour d'un constat partagé : la diversité culturelle ne pourra être promue dans l'univers numérique qu'à condition d'y être rendue visible et accessible. La déclaration adoptée marque une étape importante vers des politiques publiques concertées en matière de découvrabilité. »

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie

L'OIF compte 93 États et gouvernements, dont 56 membres de plein droit, 5 membres associés et 32 observateurs.

La Francophonie recense plus de 321 millions de locuteurs à travers le monde.

La découvrabilité d'un contenu dans l'environnement numérique se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

