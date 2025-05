La ministre Caroline Proulx annonce un soutien de 923 000 $ pour la réalisation de projets touristiques dans la région de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 27 mai 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, sont fiers de confirmer un appui financier de 923 188 $ pour le développement de 40 projets touristiques régionaux (détails présentés en annexe), avec la participation de Tourisme Côte-Nord.

Cette somme a été octroyée dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT). À la suite de neuf appels de projets, un total de 40 initiatives, lesquelles représentent des investissements à venir de plus de 6,2 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs, ont pu être soutenues grâce à cette entente.

Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour le développement et la vitalité économiques de la Côte-Nord et de la communauté locale. En 2023, la région comptait plus de 390 entreprises représentant quelque 2 550 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'y élevait à près de 240 millions de dollars en 2022.

« Le tourisme représente un moteur économique à part entière. C'est une source de fierté, de vitalité et de retombées concrètes pour nos communautés. Sa croissance est au cœur des priorités de notre gouvernement. Nous multiplions les investissements pour dynamiser l'offre partout au Québec, afin que chaque région puisse en tirer pleinement profit. Les projets soutenus sur la Côte-Nord illustrent parfaitement notre volonté de faire du tourisme un levier durable de prospérité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cet investissement est une nouvelle reconnaissance du grand potentiel touristique de notre région. Avec son patrimoine naturel et culturel, la Côte-Nord a de quoi plaire à tous les visiteurs. Je me réjouis que notre gouvernement appuie ce secteur, qui contribue au dynamisme de l'économie locale. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nos entrepreneurs touristiques aiment leur région et travaillent fort pour la mettre en valeur en offrant des expériences uniques aux gens de passage. Je suis heureux que notre gouvernement les soutienne dans leur volonté de la faire rayonner. En appuyant leurs projets, on contribue à engendrer davantage de retombées économiques pour la région. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Grâce à cet appui financier, nous avons pu soutenir des initiatives porteuses, ancrées dans les réalités de notre territoire et dans les aspirations des acteurs de l'industrie. Ces projets contribueront non seulement à enrichir l'expérience touristique sur la Côte-Nord, mais aussi à renforcer l'identité et l'attractivité de notre région. C'est une belle démonstration de ce que la concertation locale peut accomplir. »

Joannie Francoeur Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord

L'EPRTNT permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Sur la Côte-Nord, l'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Côte-Nord, du Cadre d'intervention touristique 2021- 2025 et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme.

du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme. En 2022-2025, 554 000 $ ont été octroyés par le ministère du Tourisme à Tourisme Côte-Nord dans le cadre de ce programme. Tourisme Côte-Nord a pour sa part bonifié cette enveloppe de 525 000 $, portant à près de 1,1 million de dollars le montant disponible pour soutenir des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Circonscription de René-Lévesque Restaurant Motel Chantmartin • Installation d'une borne et de serrures intelligentes 15 000 $ La Ferme 5 Étoiles • Installation de deux bornes interactives permettant d'enrichir les visites 10 351 $ Club des motocyclistes de la Péninsule • Organisation et tenue de l'édition 2023 du Chute-aux-Outardes Bike Show 5 000 $ Les entreprises Caron et Desbiens • Installations de dômes luxueux 40 000 $ Village de Tadoussac • Aménagement d'un espace d'accueil sur le quai de Tadoussac pour le débarquement des croisiéristes et le départ des excursions vers le village 10 000 $ Zone d'intervention prioritaire (ZIP) Saguenay-Charlevoix • Réalisation d'une étude de caractérisation pour la mise en place de la nouvelle Route bleue en collaboration avec Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean 6 579 $ Eau Grand Air • Organisation et tenue de l'édition 2025 du festival hivernal Eau Grand Air 10 000 $ Pourvoirie des Grands Ducs • Conversion du bâtiment d'accueil en hébergement touristique quatre saisons 20 000 $ Explos-Nature • Organisation et tenue de l'édition 2023 du Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord 2023 5 000 $ Festival du Fjord • Organisation et tenue de l'édition 2023 du Festival du Fjord 5 000 $ Écosphère • Bonification de l'offre d'hébergement avec trois sites de camping de luxe 25 000 $ Les écumeurs du Saint-Laurent • Mise en place d'un site Web transactionnel 15 000 $ Municipalité des Escoumins • Mise en place de l'exposition extérieure permanente ESTUAIRE 20 000 $ Village de Tadoussac • Création d'expériences numériques en vue de former le nouvel itinéraire du commerce des fourrures 15 000 $ Municipalité de Sacré-Cœur • Acquisition de vélos électriques et de bornes de recharge • Mise en place d'une station de réparation avec pompe à vélo et d'un système de gestion infonuagique des nouveaux équipements 35 000 $ Authentikah Tours • Achat d'équipements pour offrir aux touristes une expérience guidée en quad et en motoneige 49 500 $ Municipalité de Godbout • Acquisition de vélos à pneus surdimensionnés • Acquisition de supports à vélos, de tables à pique-nique et d'un abri à vélos 9 300 $ Domaine du Canyon • Ajout d'un chalet quatre saisons 30 000 $ Pourvoirie du Grand Lac du Nord • Hivernisation de quatre chalets et aménagement d'un relais de motoneige 40 000 $ Pourvoirie des Grands Ducs • Ajout d'une chambre avec toit ouvrant au chalet no 1 30 000 $ Pourvoirie des Bouleaux blancs • Construction d'un chalet et d'une yourte sur plateforme • Acquisition de divers équipements pour le développement des forfaits de trappage et de pêche 30 000 $ Pourvoirie le Chenail du Nord • Achat d'équipements pour la mise en place de nouvelles activités à la pourvoirie : motoneige hors-piste guidée, pêche blanche et ski de fond 35 000 $ Festival de la chanson de Tadoussac • Organisation et tenue de l'édition 2025 du Festival de la chanson de Tadoussac 10 000 $ Pourvoirie du lac Dionne • Isolation de trois chalets et du bâtiment d'accueil pour en faire un relais de motoneige • Acquisition d'équipements aquatiques pour les visiteurs 35 000 $ Circonscription de Duplessis Au Domaine en forêt • Aménagement d'hébergement en yourtes 35 000 $ Au Domaine en forêt • Mise en place d'un site Web transactionnel 7 870 $ Anticosti Écotours • Construction et exploitation d'une unité d'hébergement haut de gamme et écoresponsable 20 000 $ Salon du livre de la Côte-Nord • Organisation et tenue de l'édition 2023 du Salon du livre de la Côte-Nord 5 000 $ Les entreprises Musquaro • Acquisition de logements • Entretien et amélioration des unités d'hébergement • Mise en place d'activités de fumaison du poisson à la méthode ancestrale à des fins de commercialisation 40 000 $ MRC de Caniapiscau • Création d'un circuit intérieur de découvertes et de connaissances du mur-écran 26 000 $ Association chasse et pêche d'Aguanish • Ajout et réfection d'infrastructures au canyon Traie de scie 18 588 $ Municipalité de Natashquan • Développement du projet Lumière sur les galets 35 000 $ Chalets des Reskapés • Ajout de quatre chalets offerts à l'année 40 000 $ Port de Havre-Saint-Pierre • Embauche d'une ressource pour réaliser le plan d'action de bonification et de diversification des croisières internationales en collaboration avec deux communautés autochtones, soit Ekuanitshit et Nutashkuan 30 000 $ Musée régional de la Côte-Nord • Création d'expériences numériques en vue de former le nouvel itinéraire du commerce des fourrures 15 000 $ Comité culturel Longue-Pointe • Organisation et tenue de l'édition 2024 du Festival des Paspayas 10 000 $ Association de chasse et de pêche sept-îlienne • Installation d'un nouveau dôme de type prêt-à-camper 30 000 $ Service maritime du Nord • Acquisition d'un bateau pneumatique de 36 passagers pour l'expansion des activités de croisière et d'excursion dans l'archipel des Sept Îles 35 000 $ Hébergement Copaco Anticosti • Construction d'un chalet quatre saisons et d'un entrepôt pour les véhicules tout-terrain et les motoneiges 40 000 $ Pourvoirie du lac Geneviève • Installation de huit nouveaux panneaux solaires et d'un nouveau système de gestion et de contrôle électrique des équipements 30 000 $ Total

923 188 $

