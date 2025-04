Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Le gouvernement du Québec accorde près de 75 000 $ au Festival du film de l'Outaouais

QUÉBEC, le 3 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 74 000 $ au Festival du film de l'Outaouais, qui se déroule jusqu'au 11 avril 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La 26e édition du Festival, sous la présidence d'honneur de Mme Véronique Le Flaguais, présente un programme riche de 75 films, dont plus de la moitié provient du Québec. De plus, une foule d'activités sont proposées aux visiteurs, par exemple la journée d'ateliers professionnels, les ateliers-relève ou les brunchs-causeries. Il s'agit d'une belle occasion de souligner la richesse de notre culture cinématographique et le travail de nos artisans. Les cinéphiles peuvent également y découvrir le cinéma portugais, mis à l'honneur lors de cet événement.

Citations :

« Le Festival du film de l'Outaouais permet de profiter de l'excellence de nos créateurs et, cette année, d'ouvrir une fenêtre sur le cinéma portugais. Je me réjouis du passage en Outaouais d'actrices et d'acteurs de l'industrie cinématographique de même que des retombées sur la vitalité culturelle de la région. J'invite ainsi les cinéphiles du Québec, plus spécifiquement les jeunes, à participer nombreux à cet événement unique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les événements de petite et de grande envergure qui dynamisent le Québec enrichissent notre offre touristique et amènent les gens à venir apprécier toutes les saisons chez nous. C'est ce que propose le Festival du film de l'Outaouais avec son programme diversifié qui permet aux visiteurs d'aller à la rencontre notamment des créateurs d'ici. Les festivaliers ont ainsi l'occasion de vivre une expérience unique et de conjuguer leur passage dans la région avec la découverte de ses multiples attraits touristiques. Je salue toute l'équipe organisatrice qui travaille au succès de cet événement populaire. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le gouvernement du Québec est toujours heureux d'apporter son soutien aux initiatives qui font briller le talent des Québécois. Le Festival du film de l'Outaouais invite les participants et les artisans à partager de bons moments, tout en contribuant à la renommée de l'Outaouais comme destination touristique. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur séjour pour encourager les commerçants de la région. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental au ministre de la Justice

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 55 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 19 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

