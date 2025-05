Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 95 000 $ au Pouzza Fest

QUÉBEC, le 16 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 96 000 $ au Pouzza Fest, qui se déroule à Montréal jusqu'au 18 mai 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival de musique punk rock anime le centre-ville de Montréal pour le plus grand plaisir des amateurs de ce genre musical. Pendant trois jours, plus de 150 groupes auront l'occasion de se produire. Parmi les nombreux spectacles proposés cette année, trois seront présentés gratuitement dans le Quartier des spectacles.

Citations :

« Le Pouzza Fest offre une expérience originale et festive aux passionnés de musique punk rock de Montréal. Ce rendez-vous met en lumière le dynamisme et le talent d'artistes québécois. Je convie tant les adeptes de ce style musical que les curieux avides de découvertes à venir apprécier un programme riche et diversifié. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Chaque année, des événements musicaux font vibrer Montréal en y attirant des gens d'ici et d'ailleurs. Quelle belle occasion pour les visiteurs de découvrir la ville sous toutes ses facettes tout en encourageant leurs artistes préférés sur scène! J'invite toutes les personnes participantes à profiter pleinement de leur séjour dans la métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 65 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 31 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

