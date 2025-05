Festivals et événements de la saison printanière 2025 - 350 000 $ au Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville

QUÉBEC, le 13 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder 350 000 $ au Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville, qui se déroule jusqu'au 18 mai. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de 40 ans, le Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville s'inscrit parmi les événements les plus avant-gardistes dans le domaine de la musique contemporaine et des arts expérimentaux. En raison d'une période de transition au sein de l'équipe de production, l'organisation propose aux mélomanes un programme plus modeste pour cette année avec deux concerts, des projections de films expérimentaux, un circuit d'installations sonores et des activités satellites.

« Depuis plus de 40 ans, le Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville a à cœur de proposer aux passionnés de musique un festival audacieux. Je tiens à souligner l'engagement de l'équipe qui travaille à la mise sur pied de l'événement; malgré les défis, votre passion est contagieuse. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne le Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville qui propose une expérience musicale unique aux visiteuses et visiteurs. Félicitations aux promoteurs qui travaillent très fort pour présenter aux festivalières et festivaliers un événement de qualité leur permettant de découvrir des talents musicaux ainsi que les activités touristiques de la région. Voilà une très belle façon de vivre le Centre-du-Québec autrement! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis plus de 40 ans, le Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville contribue à la vitalité culturelle de la région. J'invite les visiteuses et visiteurs à venir nombreux pour un moment de découverte, pour aller à la rencontre de la population et pour découvrir les multiples attraits de la ville. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au festival la somme de 290 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission, événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au festival la somme de 290 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission, événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme accorde 60 000 $ dans le cadre de son programme Aide financières aux festivals et aux événements touristiques.

