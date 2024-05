Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 80 000 $ au Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 79 000 $ au Festival des guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue qui se déroule jusqu'au 1er juin. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La 20e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue rassemble les talents les plus éminents de la scène de la guitare, qu'ils soient québécois ou internationaux. Sur une période de 8 jours, une trentaine de concerts seront proposés au public, mettant en avant la virtuosité des artistes. Le Festival ne se limite pas à des performances musicales : il offre également des ateliers, des conférences, des démonstrations et des expositions, permettant ainsi aux visiteuses et visiteurs de plonger au cœur de l'univers de la guitare dans toutes ses dimensions.

Citations

« Les festivals et les événements dynamisent notre industrie événementielle et génèrent des retombées économiques importantes pour nos régions. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec appuie le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Ce rendez-vous musical printanier fait briller le talent de nos musiciens et permet aux nombreux spectateurs de vivre des moments uniques. Je félicite l'équipe organisatrice de cette 20e édition qui met en lumière le savoir-faire de notre industrie touristique et qui contribue à la renommée du Québec comme destination de choix. J'invite les visiteurs à mettre à profit leur passage dans la région pour partir à la découverte de ses attraits et de ses espaces de plein air. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis ses débuts en 2005, le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue a su conquérir les cœurs et les esprits en offrant une vitrine de choix aux artistes et aux mélomanes. C'est avec fierté que je vous invite à vous joindre à nous pour cette 20e édition, où la guitare résonnera dans les rues de Rouyn-Noranda. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue incarne la richesse culturelle et l'effervescence artistique de notre région. En tant que ministre responsable de cette belle communauté, je suis honoré de soutenir cet événement qui célèbre la musique et la créativité. Que cette 20e édition en soit une mémorable. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde au Festival 44 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux touristiques.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, lui octroie la somme de 35 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission -- Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines. De plus, une bonification de 35 000 $, répartie sur 2 années financières, lui est accordée dans le cadre du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources: Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]