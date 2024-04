Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 80 000 $ au Festival jazz et blues de Saguenay

QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 81 000 $ au Festival jazz et blues de Saguenay, qui se tiendra jusqu'au 27 avril.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant cinq jours, le festival présentera plus d'une trentaine de spectacles aux quatre coins de la ville. Il s'agit d'un moment privilégié qui favorise la proximité entre les musiciens et les festivaliers. Cet événement constitue également l'occasion idéale pour les artistes des différentes régions du Québec de se distinguer dans un cadre professionnel.

Citations :

« Le Festival jazz et blues de Saguenay, c'est une vitrine exceptionnelle pour nos artistes et pour l'industrie de la musique d'ici depuis 1996. Notre gouvernement est fier de soutenir cet événement qui participe grandement à la vitalité culturelle de Saguenay. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique diversifiée. Ils dynamisent nos régions et génèrent des retombées économiques locales importantes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec appuie le Festival jazz et blues de Saguenay, qui fait briller le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle et qui permet au grand public d'applaudir autant les plus grands noms que des artistes émergents. Je félicite l'équipe organisatrice, qui a travaillé dur pour la réussite de cette édition, et j'invite les visiteurs à profiter de leur passage pour découvrir les attraits qui animent le Saguenay-Lac-Saint-Jean en cette saison printanière. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival jazz et blues de Saguenay est un incontournable pour mon comté de Chicoutimi et pour Saguenay. Les répercussions positives de cet événement printanier demeurent considérables pour les artistes de la relève qui voient leur talent être mis de l'avant. Je suis persuadée que les festivaliers y participeront en grand nombre. Je les invite d'ailleurs à découvrir notre belle région et à encourager ses commerçants. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival une somme de 42 000 $ provenant du programme d'aide à la programmation spécifique.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival une somme de 42 000 $ provenant du programme d'aide à la programmation spécifique. Le ministère du Tourisme accorde 39 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

