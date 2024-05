Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 105 000 $ au Festival BD de Montréal

QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 106 000 $ au Festival BD de Montréal, qui se déroule jusqu'au 26 mai. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival BD de Montréal, plus grand festival de bande dessinée au Canada, est un événement qui promeut le neuvième art d'ici et d'ailleurs. Il permet aux actrices et acteurs du milieu et à leur public de se rencontrer dans un environnement ludique et agréable à l'image de cette forme de littérature. Plusieurs activités sont prévues, comme des tables rondes, des conversations sur la bande dessinée, des animations de dessin en direct, des ateliers de dessin et de lecture ainsi que des expositions.

« Le Festival BD de Montréal est une occasion parfaite pour les passionnées et passionnés de la bande dessinée de se rencontrer et d'échanger. Il permet aussi de promouvoir les œuvres de cette forme de littérature unique et d'en accroître la reconnaissance dans l'univers culturel québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival de BD de Montréal est devenu, au fil du temps, un incontournable pour les adeptes de la bande dessinée. Il permet l'appréciation de l'immense savoir-faire de ses artisans tout en leur offrant une vitrine exceptionnelle. Je suis heureuse que votre gouvernement contribue au succès de ce rendez-vous littéraire, qui place le Québec comme hôte d'événements culturels. J'invite les participantes et participants ainsi que les visiteurs à prendre le temps de parcourir la métropole et à profiter des attraits touristiques qui la caractérisent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 86 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels .

. Le ministère du Tourisme lui accorde 20 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

