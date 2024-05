Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 345 000 $ au Festival Classica

QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 345 000 $ au Festival Classica, qui se déroule dans plusieurs municipalités jusqu'au 16 juin. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Classica propose un programme riche en spectacles dans les salles et en plein air, en plus d'activités pour toute la famille, sur le thème Le classique sans limite. Cet événement permet à toutes et à tous de découvrir et d'apprécier la musique classique dans sa grande diversité. Il contribue également à faire connaître et rayonner les artistes d'ici venus déployer leur talent et partager leur passion. Cette année, plusieurs municipalités seront les hôtesses des spectacles proposés par Classica, soit Longueuil, Montréal, Boucherville, Saint-Lambert, Saint-Bruno et Brossard.

Citations

« Grâce à ses activités et à ses concerts extérieurs et intérieurs, le Festival Classica réussit toujours à atteindre un vaste public. L'organisation nous a concocté, cette année encore, un programme qui permet d'apprécier le talent d'artistes d'ici. Le festival Classica, c'est une réussite depuis plusieurs années qui permet réellement de démocratiser l'accès à la musique classique au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne cette édition du Festival Classica, un événement qui bonifie l'offre touristique du Québec et qui fait vivre une expérience tout à fait unique aux festivaliers. Ce rassemblement musical se renouvelle sans cesse, permettant ainsi de stimuler la vitalité et le dynamisme culturel de la Montérégie, au plus grand plaisir des mélomanes. Je souhaite que les visiteurs soient nombreux au rendez-vous et qu'ils profitent des attraits de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis les tout débuts de cet événement, la qualité de ses programmes et de ses concerts ne se dément pas. Je suis fière que le gouvernement du Québec participe au succès du Festival Classica. Je félicite l'équipe organisatrice qui met en lumière le talent de nos artistes et qui fait rayonner la Montérégie. »

Isabelle Poulet, députée de Laporte

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie à l'organisme la somme de 270 000 $ par le biais du programme Soutien à la programmation spécifique.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie à l'organisme la somme de 270 000 $ par le biais du programme Soutien à la programmation spécifique. Le ministère du Tourisme lui accorde 75 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes

Conseil des arts et des lettres du Québec

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]