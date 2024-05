Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 315 000 $ au Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville

QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 315 000 $ au Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville, qui se déroule jusqu'au 19 mai prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 40 ans, le Festival fait la promotion de la musique expérimentale et d'improvisation d'ici et d'ailleurs, tout en favorisant le rapprochement entre les personnes de toutes origines. Pendant une semaine, une foule de concerts, d'installations sonores dans l'espace public, d'œuvres d'arts visuels et de courts métrages sont proposés aux visiteuses et visiteurs.

« L'organisation du Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville permet à des artistes d'ici et d'ailleurs qui se distinguent de révéler leur talent. Je me réjouis du soutien du gouvernement du Québec à ce rendez-vous culturel unique qui, depuis 40 ans maintenant, est devenu un incontournable pour tous les amoureux et amoureuses de musique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre culturelle de qualité. Le Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville donne la possibilité aux visiteurs d'avoir un accès privilégié aux artistes du domaine des musiques expérimentales. Les événements de ce type dynamisent notre industrie touristique et stimulent l'économie de nos régions. J'invite le public à y venir en grand nombre et à profiter de leur présence pour découvrir les attraits qui animent le Centre-du-Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis heureux que notre gouvernement contribue au Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville qui anime la région depuis 40 ans. La réputation de cet événement dépasse largement les frontières de notre coin de pays. J'encourage les visiteurs à profiter de leur passage pour parcourir le territoire et découvrir ses saveurs et ses lieux uniques. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à Productions Plateforme une aide financière de 255 000 $ pour l'organisation de l'édition 2024 du Festival, par le biais du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à Productions Plateforme une aide financière de 255 000 $ pour l'organisation de l'édition 2024 du Festival, par le biais du programme Soutien à la mission. Le ministère du Tourisme lui octroie 60 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

