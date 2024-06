Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 30 000 $ à Sherbrooke t'en bouche un coin

QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir Sherbrooke t'en bouche un coin avec une aide financière de 30 000 $. Cet événement a lieu jusqu'au 9 juin 2024 à Sherbrooke.

C'est aujourd'hui que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce.

Sherbrooke t'en bouche un coin est une vitrine incontournable pour l'ensemble des acteurs du secteur bioalimentaire, qui en feront rêver et saliver plus d'un! Cette expérience gourmande attire dans la région épicuriennes et épicuriens, amatrices et amateurs de nourriture et passionnées et passionnés de la gastronomie pour quelques jours riches en découvertes.

Citations :

« Ce sont des événements comme celui-ci qui permettent aux visiteurs de découvrir nos régions autrement. Le mélange entre découverte de saveurs et interactions chaleureuses avec les acteurs locaux de l'industrie alimentaire est un atout incontournable de la région pour charmer les visiteurs. Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la tenue de Sherbrooke t'en bouche un coin, cette expérience séduisante qui favorise le rayonnement de la région comme une destination touristique de premier choix pour les passionnées et passionnés de nourriture! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Sherbrooke t'en bouche un coin est un événement immanquable pour les productrices, les producteurs et les chefs de la région afin de faire rayonner leur travail ainsi que faire découvrir la variété et la qualité de nos produits québécois. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne des événements qui favorisent le partage et les échanges entre le public et le secteur agroalimentaire dans un environnement des plus conviviaux. J'encourage vivement les visiteurs à participer à cet événement gourmand! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Cet événement fait partie des rendez-vous qui font vibrer la ville de Sherbrooke et ses alentours. Il contribue à faire de l'Estrie une région vivante et rayonnante par la diversité de ses expertises et de ses événements. J'invite les visiteurs à venir faire un tour à Sherbrooke t'en bouche un coin pour vivre une expérience mémorable. Bonne dégustation! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 20 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 10 000 $ dans le cadre du programme des commandites.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation :

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements: Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]