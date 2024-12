Festivals et événements de la saison hivernale - Le gouvernement du Québec accorde plus de 385 000 $ à Toboggan

QUÉBEC, le 29 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 387 000 $ au festival d'hiver Toboggan, qui se déroule à Québec.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les visiteurs sont invités à venir célébrer la nouvelle année tout en musique avec des artistes de musique traditionnelle ou électronique dans la ville de Québec. Lors de la troisième journée des célébrations, un grand décompte aura lieu pour accueillir l'année 2025 dans une ambiance des plus festives.

Citations

« La région de la Capitale-Nationale finira l'année dans l'effervescence qui la caractérise si bien! Les touristes autant que les citoyens pourront profiter de l'ambiance festive qui règne dans notre belle ville de Québec et découvrir la chaleur, le dynamisme et le savoir-faire de nos entreprises locales. Je remercie toute l'équipe derrière Toboggan de contribuer à rehausser la qualité de vie exceptionnelle des habitants de la région en leur offrant une fin d'année 2024 électrisante! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Félicitations à l'équipe organisatrice pour la tenue de ce bel événement célébrant la fin de l'année 2024. Quelle belle manière d'amorcer la nouvelle année! J'invite chaleureusement les festivaliers à profiter de ce moment pour découvrir ce que la Capitale-Nationale a de plus beau à offrir entre ses multiples activités hivernales, culturelles et gourmandes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 215 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

Le ministère du Tourisme accorde 172 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Facebook Twitter LinkedIn

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère du Tourisme

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875,[email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520,[email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]