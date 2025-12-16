Les bibliothèques publiques mieux outillées pour intervenir auprès de personnes vulnérables grâce à l'appui du gouvernement

GATINEAU, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, accompagnée du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, annonce l'attribution d'une aide à l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) destinée à soutenir l'intégration de pratiques d'intervention sociale au sein de leurs établissements.

Une aide financière totalisant 814 000 $ est attribuée aux deux organisations à cette fin. L'ABPQ reçoit 427 020 $ pour

offrir des formations en intervention sociale au personnel et aux gestionnaires des bibliothèques publiques du Québec;

élargir la communauté de pratique actuelle, à laquelle participe BAnQ, à l'ensemble du Québec afin de mettre en commun l'expertise acquise;

mettre en place un projet de recherche visant à évaluer comment les bibliothèques peuvent intégrer les pratiques d'intervention sociale et les améliorer au fil du temps.

Bonification du service d'intervention psychosociale à la Grande Bibliothèque

Un financement de 386 964 $ est accordé à BAnQ. Cette enveloppe permettra de reconduire et de bonifier son service d'intervention psychosociale à la Grande Bibliothèque, dans le Quartier latin de Montréal, auprès de personnes en situation de vulnérabilité ainsi que de personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

D'abord mis en place comme projet pilote en partenariat avec la Société de développement social, les services offerts à la Grande Bibliothèque ont permis de réaliser plus de 2 000 interventions psychosociales l'an dernier. La nouvelle phase de ce projet permettra à l'établissement de maintenir deux intervenants psychosociaux sur place, en plus d'accroître leur disponibilité.

Ce soutien financier offre également à la Grande Bibliothèque l'occasion de poursuivre la formation de son personnel afin que les intervenants psychosociaux puissent se consacrer davantage au travail de deuxième ligne, en collaboration avec les divers points de services communautaires et publics.

Citations

« Nos bibliothèques rassemblent des gens de tous horizons et sont au cœur de la vie de quartier. En y intégrant l'intervention sociale, elles deviennent des milieux encore plus accueillants, capables de tendre la main aux personnes en situation de vulnérabilité. C'est ainsi que nous construisons des communautés où personne n'est laissé derrière. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Lieux de culture et de savoir, les bibliothèques publiques sont des repères essentiels dans nos communautés. En adoptant des moyens pour faciliter la cohabitation sociale, elles participent à une réelle inclusion. Cette approche de bienveillance et d'ouverture bénéficie à l'ensemble de la société. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'expérience de la dernière année avec les intervenants psychosociaux à la Grande Bibliothèque a démontré à quel point leur rôle est précieux. Leur présence contribue à apaiser les tensions, à réduire le sentiment d'insécurité et à offrir un soutien tant aux usagers qu'aux employés. Dans une société apprenante où personne n'est laissé de côté, et dans un milieu comme le nôtre, où l'accueil de tous les publics est au cœur de la mission, ce service est essentiel. Grâce à cet appui financier, nous pourrons le maintenir et favoriser un apprentissage entre les bibliothèques partout au Québec. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

« Alors que la précarité et l'itinérance augmentent, les bibliothèques demeurent des espaces universellement accessibles et bienveillants. Avec ce projet, nous renforçons la capacité d'agir des équipes partout au Québec, en misant sur la collaboration avec le milieu communautaire et l'apprentissage entre pairs pour mieux accueillir chaque personne. Nous remercions chaleureusement le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour son appui essentiel à cette démarche. »

Eve Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

Faits saillants

Ce soutien financier provient du Fonds québécois d'initiatives sociales.





La somme accordée à l'ABPQ couvre la période de 2025-2026 à 2027-2028. Celle allouée à BAnQ couvre la période de 2025-2026 à 2026-2027.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

x.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796