Nouvel élan pour Cuisine Ton Avenir - Le gouvernement passe à l'action pour l'autonomie alimentaire des jeunes aux parcours de vie particuliers

MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la bonification du programme Cuisine Ton Avenir de La Tablée des Chefs par l'octroi d'une aide financière pour les trois prochaines années. La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'École secondaire Monseigneur-Richard avec le directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs, M. Jean-François Archambault.

Grâce au financement accordé, des ateliers de préparation de collations destinés aux jeunes de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) seront offerts dans des centres de réadaptation dans 10 régions du Québec. Cette nouveauté permettra de renforcer les compétences culinaires et l'autonomie alimentaire des jeunes de la DPJ en vue de leur sortie et de leur transition vers la vie adulte.

Le programme Cuisine Ton Avenir vise à transmettre aux jeunes en situation de vulnérabilité les connaissances nécessaires pour bien manger et cuisiner, aujourd'hui et dans les années à venir. Les fonds permettront également la poursuite des ateliers culinaires dans 60 organismes communautaires partenaires de la DPJ, ainsi que dans les classes de réadaptation de 45 écoles secondaires.

Enfin, le financement mènera aussi à la distribution de 3 250 trousseaux culinaires aux jeunes ciblés, accompagnée d'un nouvel atelier brise-glace d'introduction à la cuisine. En prévision de ce déploiement, le contenu des trousseaux sera actualisé et une banque d'ateliers culinaires introductifs sera créée.

Citations

« La sécurité alimentaire constitue un enjeu majeur qui mérite toute notre attention. Cuisine Ton Avenir accompagne des jeunes en situation de vulnérabilité vers l'autonomie, en plus de leur proposer des ateliers sur les saines habitudes alimentaires. Notre gouvernement est fier de soutenir financièrement une telle initiative, qui permet à ces jeunes d'avoir de précieux outils additionnels pour bâtir leur propre avenir. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« À La Tablée des Chefs, l'apprentissage culinaire et alimentaire est au cœur de nos actions. Avec Cuisine Ton Avenir, nous allons bien au-delà des recettes : nous offrons un espace sécurisant où les jeunes découvrent le plaisir de cuisiner et de manger ce qu'ils ont préparé eux-mêmes. Ce financement nous permet de poursuivre cet accompagnement essentiel, pour que chaque jeune puisse entrer dans la vie adulte avec des compétences concrètes, de la fierté et un plus grand pouvoir d'agir. »

Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de LaTablée des Chefs

Faits saillants

Le gouvernement du Québec octroie 1,8 million de dollars à La Tablée des Chefs pour poursuivre le programme Cuisine Ton Avenir au cours des années financières 2025-2026 à 2027-2028.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 4.2.3 « Soutenir le partage et le développement de bonnes pratiques pour une intervention agile en situations de crise ou auprès de personnes vulnérables » du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Les sommes disponibles sont octroyées par l'intermédiaire du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), qui vise à soutenir financièrement des initiatives en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

En près de 25 ans d'expérience, La Tablée des Chefs a instauré différents programmes à l'échelle nationale, a distribué plus de 26,4 millions de portions cuisinées et récupérées à des organismes communautaires, et a initié plus de 95 000 jeunes à la cuisine et aux saines habitudes alimentaires.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source: Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsablede la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796