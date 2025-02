Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Plus de 450 000 $ aux Rendez-vous Québec Cinéma

QUÉBEC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi de 458 000 $ aux Rendez-vous Québec Cinéma, qui se déroulent à Montréal jusqu'au 27 février prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx ainsi que la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour cette 43e édition, les Rendez-vous Québec Cinéma présentent une sélection impressionnante composée de 36 longs métrages de fiction, 18 longs métrages et 121 courts métrages. L'événement propose également une variété d'activités qui permettront au public de découvrir les artistes et les artisans de l'industrie qui font le cinéma d'ici. Parmi ces activités, citons notamment les Rendez-vous Extra, des entretiens et des soirées de discussions. Les Rendez-vous Pro permettront quant à eux aux professionnelles et professionnels de se retrouver et de participer à l'essor de notre industrie cinématographique.

« Les Rendez-vous Québec Cinéma sont un incontournable pour les cinéphiles. C'est un événement qui célèbre l'audace et la créativité du cinéma québécois. Grâce à l'équipe derrière les Rendez-vous, notre 7e art, source de grande fierté, rayonne chez nous et à l'international. J'invite tout le monde à se rendre en salle pour encourager les artisans et les artisanes du cinéma d'ici ! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Au Québec, l'hiver ne nous arrête pas : il nous rassemble. Nos événements font rayonner notre culture, attirent les visiteurs et visiteuses et donnent envie de profiter de la saison. Les Rendez-vous Québec Cinéma en sont un bel exemple. Une célébration de notre talent. Une porte ouverte sur notre cinéma. Une belle occasion de (re)découvrir Montréal sous son plus bel angle. Bravo à toute l'équipe organisatrice pour ce rendez-vous incontournable qui fait vibrer notre hiver ! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Montréal est la métropole culturelle par excellence, et c'est une grande chance que nous avons d'être les hôtes des Rendez-vous Québec Cinéma, un événement qui offre une vitrine exceptionnelle aux talents du cinéma québécois. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie aux Rendez-vous Québec Cinéma 245 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 113 000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds signature métropole (FSM).

