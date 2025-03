Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 245 000 $ au Festival international du film sur l'art

QUÉBEC, le 12 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 245 000 $ au Festival international du film sur l'art, qui se déroule en salle à Montréal et à Québec jusqu'au 13 mars, ainsi qu'en ligne du 21 au 30 mars.

Le Festival international du film sur l'art (FIFA) présente une panoplie de films dans les deux plus grandes villes du Québec. Il offre également un programme totalement en ligne destiné au grand public, et ce, pendant plus d'une semaine. Les productions diffusées sont des créations interactives et cinématographiques provenant de plus de 40 pays différents et abordant des sujets variés tels que la photographie, l'architecture, la peinture, la danse, la poésie et bien plus encore.

Le volet professionnel du Festival, FIFA Connexions, qui aura lieu du 16 au 19 mars, permettra à une trentaine de programmateurs et diffuseurs internationaux de s'ouvrir aux contenus québécois. Il offrira une plateforme pour discuter des enjeux actuels liés à la diffusion et à la distribution et favoriser le développement des marchés pour nos artistes.

Citations

« Le Festival international du film sur l'art éveille la curiosité culturelle de plus d'un, grâce aux nombreux thèmes qu'il touche. Avec son volet numérique, il se déploie partout au Québec, permettant aux adeptes de tous les horizons de se régaler de sa programmation. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne cet événement et je remercie l'organisation du FIFA pour son engagement à faire briller le film sur l'art. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Chaque année, le FIFA offre à tous ceux et celles qui sont passionnés par le cinéma et l'art l'occasion de plonger dans l'effervescence créative de notre métropole. Des événements d'une telle envergure contribuent non seulement à souligner l'identité unique de Montréal, mais renforcent également sa réputation internationale en tant que métropole culturelle et innovante. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival une somme de 150 000 $ provenant du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie au Festival 25 000 $ grâce à son programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation.

Le Secrétariat à la région métropolitaine accorde au Festival une somme de 70 000 $ dans le cadre du Fonds signature métropole.

