Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 240 000 $ au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

QUÉBEC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 240 000 $ au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui se déroule jusqu'au 23 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le prestigieux Tournoi international de hockey pee-wee attire chaque année des équipes de hockey mineur et leur entourage d'ici et d'ailleurs dans la ville de Québec. Les personnes amatrices de ce sport sont invitées à venir encourager les équipes et, par la même occasion, à rencontrer des athlètes professionnels.

Citations :

« Chaque année, des jeunes et leur entourage convergent vers Québec pour participer au grand Tournoi international de hockey pee-wee. Cet événement contribue au développement économique de la Capitale-Nationale et incite les gens à séjourner à Québec. Quelle belle occasion de découvrir la ville durant la saison hivernale! Je tiens à féliciter chaleureusement toute l'équipe qui a organisé cette remarquable 65e édition. Bon tournoi! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Tournoi est une tradition dans notre région, et il fait partie de l'ADN de Québec. En plus d'offrir des moments fantastiques aux amateurs de hockey et de donner une visibilité internationale à la Capitale-Nationale, cet événement amène une effervescence sportive qui contribue à la vitalité économique de la région et à la qualité de vie des citoyens. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme octroie 150 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide de 90 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

